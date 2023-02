Thy-virksomhed fik succes i Grønland: Nu vil flere være med

VANDET: Den mere end 150 gamle trævirksomhed Hedegaard Nordic A/S, der holder til i det gamle savværk i Vandet, er en erfaren spiller på det grønlandske marked, når det kommer til eksport af for eksempel VVS-udstyr og byggematerialer.

Det har fået flere Thy-virksomheder til at se muligheder i det grønlandske marked. Senest kranvirksomheden Hymaco Cranes i Thisted indgået et samarbejde med Hedegaard Nordic.

Det skriver Hedegaard Nordic i en pressemeddelelse.

- Vi har fået en del henvendelser på vores produkter fra Grønland, men det er svært at komme ind på markedet i Grønland, hvis man ikke har et netværk deroppe. Derfor tog vi kontakt til Hedegaard Nordic, som har et godt navn, et godt netværk og er vellidte i Grønland, siger Michael Nielsen, direktør og medejer af Hymaco Cranes, som sælger kranløsninger til marine-, offshore- og lastbilbranchen.

Samarbejdet med Hedegaard Nordic betyder blandt andet for Hymaco, at de bliver synliggjort og blåstemplet som troværdig leverandør i Grønland. Men også hos Hedegaard Nordic ser de flere fordele i den slags samarbejde:

- Vi kan mærke en stor efterspørgsel fra Grønland på mange forskellige produkter fra Danmark. Vi er derfor i løbende kontakt med virksomheder, som har de produkter, materialer og udstyr, der efterspørges. Det er her, det giver god mening at have nogle gode lokale samarbejder med virksomheder, forklarer direktør hos Hedegaard Nordic, Thomas Sandal Hansen og tilføjer:

- Salg og levering af produkter til Grønland er ikke bare lige til. Fragten dertil er enormt dyr, og vejrmæssigt er der mange ting, der er anderledes og afgørende i forhold til leveringen. Derfor er det ikke noget, man bare lige gør. Her giver et samarbejde god mening, fordi vi har et godt og etableret fragt-setup til Grønland.

På savværket i skoven i Vandet står det langt fra stille:

- Vi mærker en vækst, hvilket også betyder, at vi snart er på udkig efter nyt mandskab her til Hedegaard Nordic, siger Thomas Sandal Hansen.