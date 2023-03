Tican fyrer top-direktør

THISTED:Slagterikoncernen Tican har fyret sin administrerende direktør, Sebastian Laursen. Det meddeler koncernen i en pressemeddelelse.

Sebastian Laursen nåede ikke engang et år som topchef.

Han afløste Niels Jørn Villesen, der var med i ledelsen i 24 år (seneste tre år som adm. direktør), indtil han valgte at trække sig frivilligt midt i et økonomisk stormvejr.

Men nu er Sebastian Laursen altså fyret. Bestyrelsesformand Steen Sønnichsen er indtil videre konstitueret som administrerende direktør i Tican.

- Med de udfordringer, som branchen står over for i dag, med et faldende antal grise og ændrede markedsforhold, har vi ændret strategisk fokus med en deraf følgende reorganisering af Tican Fresh Meat A/S. Det betyder, at vi desværre har set os nødsaget til at opsige samarbejdet med administrerende direktør Sebastian Laursen, som er fratrådt stillingen, skriver Tican i pressemeddelelsen.

En svær start

Tican beskæftiger cirka 950 medarbejdere i Danmark og er ejet af den tyske slagterikoncern, Tönnies. Selskabet har slagterier i Thisted og Brørup.

Det var ingen drømmestart, Sebastian Laursen fik som topchef, da han satte sig i stolen 1. april sidste år.

Tican var og er en økonomisk presset virksomhed, han takkede ja til at forsøge at lede på rette kurs.

De seneste to regnskabsår har Tican tabt knap 300 millioner kroner på grund af dårlige priser og et svært marked, men Tican har dog stadig en solid egenkapital på 500 millioner kroner.

Fyringer og trimninger

Noget af det første Sebastian Laursen gjorde, da han tiltrådte, var at fyre fabrikschefen og en projektleder og få lagt en kriseplan for genopretning af virksomheden.

- Vi var tidligere meget afhængig af eksportmarkeder. Vi har stillet om, så vi ikke er så afhængig af Kina længere. Vi vil sælge flere forarbejdede varer i Europa, Japan, Australien, USA og andre eksportmarkeder, udtalte Sebastian Laursen til Nordjyske.

Han trimmede også organisationen for at få omkostningerne ned, blandt andet med øget automatisering i slagteriet og pakkeriet i Brørup samt investerede i nyt køleanlæg og fryseanlæg med meget stor frysekapacitet (300 ton om dagen) for ikke at være begrænset af dette.

Strid om 100 millioner

En langvarig strid med med selskabets leverandører spøger også fortsat i kulissen.

Tican slagter fire millioner grise om året. Cirka halvdelen af disse kommer fra leverandørselskabet Dangris, der organiserer 150 producenter. De har anlagt voldgiftsag mod Tican. Sagen er ikke afgjort.

Striden opstod i slutningen af 2021, hvor Tican, stik mod alt forventning, valgte ikke at følge Danish Crowns afregningspriser og satte kiloprisen 25 øre lavere per kilo svinekød. Det kostede, ifølge landmændene, dem 100 millioner kroner.

Dette handler konflikten om Den tyske slagterikoncern, Tönnies, der ejer Tican, slagter fire millioner grise om året i Danmark. 1,5 millioner af dem leveres fra svineproducenter, organiseret hos Dangris.

Landmændene bliver løbende afregnet for de grise, de leverer til Tican.

Én gang om året modtager de en ekstra betaling i form af den såkaldte afregningspris, der betales bagud per kilo svinekød, der er leveret det forgangne år.

Tican har i årevis matchet Danish Crowns afregningspris. Det gjorde de ikke i 2021. Her satte de afregningsprisen 25 øre lavere.

En slagtegris vejer cirka 90 kilo. Den lavere afregning betyder dermed et tab på cirka 23 kroner per gris for Ticans leverandører. For et stort landbrug med 45.000 svin kan dette omregnes til et tab på cirka en million kroner (90 * 0,25 * 45.000).

Kort før jul meddelte Tican så, efter mere end et års stridigheder, at de nu ville efterbetale 20 øre per kilo til landmændene. Dette var dog ikke nok.

Landmændene vil dog have den fulde afregning, så voldgiftsagen kører videre.