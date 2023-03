Tican fyrer top-direktør

THISTED:Slagterikoncernen Tican har fyret sin administrerende direktør, Sebastian Laursen. Det meddeler koncernen i en pressemeddelelse.

Sebastian Laursen nåede ikke engang et år på posten. Han tiltrådte 1. april 2022.

Sebastian Laursen nåede kun et år som adm. direktør hos Tican. Nu er han fyret. PR-foto

- Med de udfordringer som branchen står over for i dag, med et faldende antal grise og ændrede markedsforhold, har vi ændret strategisk fokus med en deraf følgende reorganisering af Tican Fresh Meat A/S. Det betyder, at vi desværre har set os nødsaget til at opsige samarbejdet med administrerende direktør Sebastian Laursen, som er fratrådt stillingen, skriver Tican i pressemeddelelsen.

Bestyrelsesformand Steen Sønnichsen er indtil videre blevet konstitueret som administrerende direktør i Tican.

Tican beskæftiger cirka 950 medarbejdere i Danmark og er ejet af den tyske slagterikoncern, Tönnies.

Tican har været gennem en tumultarisk periode.

De seneste to regnskabsår har selskabet tabt knap 300 millioner kroner.

En langvarig strid med med selskabets leverandører har også tæret på finanserne. En voldgiftsag med leverandørerne truer fortsat i horisonten.

Denne strid opstod i slutningen af 2021, hvor Tican, stik mod forventningen, valgte ikke at følge Danish Crowns afregningspriser og satte kiloprisen 25 øre lavere per kilo svinekød. Det kostede, ifølge landmændene, dem 100 millioner kroner.









Opdateres ...