- Til fester får jeg tit en hånd: "Hvad kan du læse i den"?

AARS:Hun har vidst det siden hun var tre, måske fire år:

Yvonne Nielsen ser og hører ting, som mange af os ikke lægger mærke til. Og nu lever hun af det.

- Jeg er en løsning, som folk kan gå til, når der er noget i livet, de har svært ved at overskue. For eksempel hvis de er ramt af afgrundsdyb sorg eller skal tage nogle valg, som de har svært ved at tage. Jeg kan ofte hjælpe dem med at se andre vinkler i det, de oplever, fortæller hun.

Det, den lille pige så, oplever hun igen som voksen, hvor det var ved at vælte hendes tilværelse. På den gode måde, vel at mærke. Men det vender vi tilbage til.

17 uddannelser

- Jeg kan huske, at jeg som fire-femårig rendte rundt på en byggeplads, for at finde den radio, jeg kunne høre stemmer fra. Men den var der ikke. Hjemme hørte jeg stemmer fra et skabet. Troede jeg. For der var heller ikke nogen.

- Jeg husker også at det pludselig kunne være som om jeg gik i tåge eller gyldent spindelvæv. I dag ved jeg, at det var en åndelig verden, der åbnede sig, forklarer den nu 55-årige kvinde.

Det tog dog sin tid for hende at få den viden. Vejen blev kringlet, for der var andet hun skulle nå.

Til en start blev hun som unge sosu-assistent. Men siden har Yvonne Nielsen lært så meget andet. Både inden for kropslige uddannnelser og forskellige alternative teknikker. Omkring de 17, kan hun tælle sig til.

Lægeeksamineret idrætsskadesterapeut og idrætsmassør hører til i den almindelige ende. Det gør hypnotisør vel også. Men så kommer en del, der kan få en til at bryde ud i et nordjysk: "Hwa' sagde do"?

- Frygten for ikke at være god nok bremser mange os fra at prøve at opnå det, vi ønsker. Jeg har valgt ikke at være bange, fortæller Yvonne Nielsen. Hun har sat et af sine yndlingscitater på væggen for at minde sine kursister og sig selv om det. Foto: Henrik Bo

Håndlæser. Mester i Reiki healing. Clairvoyant (klarsyn). Medium med kontakt til ånde- og sjæleverdenen. Healing for døende. Og også en række diplomer i den engelske spiritualistkirke, som hun er meget grebet af.

Yvonne Nielsen tror på, at usynlige kræfter kan give besked om ting, man ikke burde kunne vide efter almindelig målestok. At hun kan læse om folks nutid og fremtid i deres hænder. At man kan få kontakt til sjæle for folk, der er døde, og bringe beskeder tilbage til de levendes verden.

At man i det hele taget kan blive klogere på vores verden, ved at lytte til den, der findes på den anden side af menneskets sidste hjerteslag.

- Folk bliver altsså ikke dummere af at være døde. Tværtimod, siger hun.

Disney og drømme

Den overbevisning vækker skepsis hos mange. Men mest nysgerrighed, på kanten til det nyfigne:

- Når jeg er til fest og skal forklare, hvad jeg laver, så giver den, jeg taler med, mig ofte pludselig sin hånd og spørger: "Hvad kan du så fortælle om den?" Men jeg kan altså ikke sådan bare slå den evne til. Det kræver koncentration og fordybelse, forklarer hun.

Stedet er et stort rum ovenpå en café i Aars City Center. Kedelig og anonym beton -hvis ikke det var for en aubergine-farvet væg og et fad med krystaller og lys i klare mønstre midt i rummet.

- I dag er det et kærlighedsmønster, kommer det smilende fra Yvonne Nielsen med muntre øjne under de mørke krøller.

Hun sidder i rummets andet faste møbel: Et lille sofahjørne med bord og et citat fra Walt Disney, der lyser op på væggen: "If you can dream it, you can do it".

Symboler for mange trosretninger findes i "Himmelporten", der samler på gode energier, hvor de kan findes. Derfor ses en munter kinesisk vismand sammen med jødernes syvarmede lysestage i vindueskarmen. Foto: Henrik Bo

Her oprettede Yvonne Nielsen for et år siden en skole, der skal give andre mulighed for at udvikle de samme evner, som hun har.

"Skolen for sjælsmagi", hedder den, men snart samler den med andre aktiviteter under fællesnavnet "Himmelporten".

Her står færdigheder som håndlæsning, clairvoyance, afdødekontakt og healing på skoleskemaet. Og undervisningen er ikke så flyvsk, som man kunne tro:

- Det er ret jordbundent. For eksempel håndlæsning er der meget teknik og håndværk i. Man skal så bare lægge sin intuition oveni, forklarer skolelederen, som indtil videre er eneste underviser.

Ambitionerne er store. Yvonne Nielsen håber at gøre skolen - der er i færd med at skifte navn til "Himmelporten" - til Danmarks største af sin art.

Alle har evnerne

I år gennemførte en 17-18 tilmeldte kurser i nogle af emnerne. Typisk i forløb over en række weekender. Næste år håber Yvonne Nielsen på at flere af de knap 40 pladser, hun mener at kunne tilbyde i løbet af et år, bliver udfyldt. Og hun har tjekket: Der er mulighed for at udvide, hvis det senere bliver nødvendigt.

- Jeg mener, at vi alle har evner for det. Nogle mere end andre, ligesom nogle er bedre til at cykle eller til at lave matematik end andre. På længere sigt er jeg sikker på, at det bliver en større del af hverdagen for alle, smiler den optimistiske iværksætter.

- Jeg er spiritist, og ser mig også som kristen. Men man kan ikke være i folkekirken i Danmark og tro på, at man har kontakt til den anden side. Det ærgrer mig, for jeg holder meget af de ritualer, der er i kirken, fortæller hun over en kop te.

Yvonne Nielsen holder af Folkekirken og dens ritualer, selv om hun som spiritist ikke hører hjemme der. Heldigvis er der meget andet, man kan lave - som dette kærlighedsmønster. Foto: Henrik Bo

Kunder fra erhvervslivet

Færdighederne kan hun også hjælpe andre med, når det gælder at drive forretning:

- Jeg har en hel del erhvervskunder. Typisk mænd, der vil have mig til at hjælpe dem med at tjene flere penge. Det kan jeg også godt, smiler Yvonne Nielsen, som dog ikke vil navngive kunderne.

- Ellers er der meget få mænd, der er interesseret i det her. De har ellers lige så meget spirituelle evner som kvinder. Men de har det måske lige som de har det med at gå til læge. Det er der heller ikke så mange af dem, der gør, smiler hun.

Yvonne Nielsen er fuld af smil og glæde. Hun er ikke til at slå et ondt ord af og ser tit muligheder, hvor mange andre kun ser en mur. Faktisk så positiv, at datteren Signe engang udbrød: "Mor, hos dig er alting candyfloss, regnbuer og enhjørninger. Det er ikke til at holde ud".

- Det har jeg prøvet at tage til mig. For selvfølgelig skal der være plads til, at man kan være ked af det. Jeg kan også være ked af det. Men jeg er en glad natur.

- Jeg elsker at udvikle mig og prøve at blive et bedre menneske, fortæller Yvonne Nielsen. Foto: Henrik Bo

Lukkede sine evner ned

Sådan har det imidlertid ikke altid været. Ganske vist havde Yvonne Nielsen en god barndom, hvor hun trivedes med sin kontakt til det alternative. Men da hun som teenager så sig tvunget til at lukke ned for sine evner, gik det galt.

- Jeg havde det ellers godt med det. Jeg sad en aften med tændte stearinlys og krystaller og messede, da min mor kom ind: "Du ender med at blive spærret inde på psykiatrisk hospital, hvis du bliver ved med det der". Så holdt jeg op i en del år. Jeg ville gerne være den gode datter, som gjorde, hvad min mor ønskede, forklarer Yvonne Nielsen i dag.

Hun blev det, hun selv kalder en selvudslettende person, der ikke skilte sig ud på nogen måde. Hun fik triste tanker. Så mange at det to gange blev til en depression, fortæller hun. Hun tænkte også på at tage sit eget liv.

- Jeg synes ikke, at der var nogen grund til at jeg skulle være i verden. Så kunne jeg lige så godt begå selvmord, fortæller hun

En tsunami af sanser

20 år efter at hun havde slukket for sine stearinlys og alternative evner på pigeværelset, skete der imidlertid noget.

- Der skete det, at jeg fødte min datter. I tiden efter fødslen skyllede det, jeg havde oplevet som pige, nærmest som en tsunami; stemmerne og det gyldne spindelvæv, for eksempel. Måske var det også fordi at man som mor meget bruger sin intuition.

- Jeg besluttede, at jeg var nødt til at tage de ting alvorligt, som jeg kunne mærke inde i sig selv. Det gjorde meget godt for mig, siden har jeg ikke været deprimeret, smiler hun.

Næste skolestart bliver først efter nytår. Yvonne Nielsen skal videreuddanne sig, både som almindelig coach og hos den spirituelle kirke i England, og når hendes faste kunder også skal passes, er der ikke tid til mere.

- Jeg elsker at lære mere. Især om at hjælpe mennesker. Det bliver jeg aldrig færdig med, slutter hun.

Selvfølgelig med et smil.