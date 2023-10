Tilbage på sporet efter konkurs: Hanstholm Køkken lander kæmpe ordre på Malta

En ordre på 150 køkkener til et ferieresort på Malta vil hen over efteråret give travlhed på Hanstholm Køkkens fabrik i Vildsund.

Efter 30 års slid skal køkkenerne i ferieboligerne udskiftes, og feriecentret har valgt samme leverandør nu som i 1993.

Det skriver Hanstholm Køkken i en pressemeddelelse.

Mange danske familier vil kende feriecenteret Mellieha Holiday Centre fra ferier på Malta med Folkeferie.dk. Det er det center, der som et led i en renovering også skal udskifte køkkenerne.

- Vi er meget stolte over at få ordren på 150 nye køkkener til ferieboligerne på Malta, og specielt i betragtning af, at Hanstholm Køkken for 30 år siden leverede de nuværende køkkener, siger salgs- og marketingchef Steen Moss Christensen i pressemeddelelsen.

Feriecentret er bygget i 1978 og tegnet af den danske arkitekt Hans Munk Hansen, der allerede dengang havde en vision om bæredygtighed. Blandt andet brugte han lokale kalksten til opførelsen af ferieboligerne, og i dag lægges vægt på de samme værdier, fortæller CEO Hamdi AbuRub, Mellieha Holiday Centre.

Hos Hanstholm Køkken er glæden også stor hos medarbejderne, der skal erstatte deres egne produkter efter 30 års slid. Det understøtter ifølge pressemeddelelsen køkkenbrandets værdier og filosofi om, at kvalitet og et formfuldendt design skal være en langsigtet investering.

Især for to medarbejdere har ordren vækket gode minder. Kim Salling og Ove Sekkelund var også for 30 år siden med inde over ordren til Malta:

- For nylig var Ove og jeg på Malta for at måle op til de nye køkkener, og det var jo som at komme en tur ”back memory lane”, siger Kim Salling, der i 1993 var med som lærling.

Hanstholm Køkken måtte først på året igennem en konkurs, men nye investorer med bl.a. erhvervsmanden Villy Jæger fra 2LP købte virksomheden og sikrede fremtiden.

Den nye ledelse, som bl.a. består af den erfarne køkkenmand, salgs- og marketingchef Steen Moss Christensen, har brugt foråret på at rydde op i butiksnettet, gamle sager og procedurer.

- Nu kan vi se fremad, og en ordre som feriecentret på Malta giver dels travlhed, dels en forstærket tro på, at vores kvalitetskøkkener efterspørges af markedet, siger han i pressemeddelelsen.

De 150 køkkener skal leveres over flere år og fragtes til Malta.