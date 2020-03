Tilladelser til carport og etagebyggeri også smitteramt

AALBORG:I Aalborg Kommune er der længere sagsbehandlingstider i udsigt for byggebranchen, der ude på byggepladserne - trods corona-krise - kører ufortrødent videre.

I forvejen er sagsbehandlingstiden alt efter projekttype markant længere end den målsætning, Kommunernes Landsforening udstak i 2015. For etagebyggeri er den mere end dobbelt så lang. Nu er der altså udsigt til, at der bliver flere dage lagt på.

Et fald til 80 procent

Forklaringen på det er, at by- og landskabsforvaltningen byggesagsbehandlere og lokalplanlæggere i overensstemmelse med regeringsens henstillinger er sendt på hjemmearbejde, og det har sænket hastigheden, hvormed specielt de mere komplicerede sager kommer igennem systemet.

By- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen håber på, at behandlingen af byggesager kan lande på 80 procent af niveauet, før medarbejderne blev sendt hjem. Kommer det derover, er det fantastisk, siger han. Arkivfoto: Mette Nielsen

- Kan vi nå en effektivitet på 80 procent af, hvad den var før hjemsendelsen vil det være rigtig flot. Kommer vi højere end det, vil det være fantastisk, siger by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S), der forklarer, at forvaltningens ansatte som udgangspunkt arbejder med tingene som før.

- Men det giver nogle udfordringer, bl.a. af teknisk karakter. Eksempelvis er der tilfælde, hvor computerkraften på folks computer ikke er tilstrækkelig til at behandle de kortbilag, der indgår i sagsbehandlingen, og derfor er ansatte i visse tilfælde nødt til fortsat at komme på forvaltningen, hvor de regler for afstand mellem personer, der gælder, selvfølgelig bliver overholdt, siger rådmanden, der også kan fortælle om en hektisk indsats i forbindelse med selve hjemsendelsen, der gjaldt fra end arbejdstid torsdag i sidste uge.

Tabte tid de første dage

- Der var ikke tilstrækkelig med computeradgang til alle, så det måtte først på plads, før alle var koblet på, hviljet betød, at vi allerede der tabte noget kadence, og først i løbet af indeværende uge er vi fuldt operative, forklarer rådmanden.

Ligesom de øvrige forvaltninger er by- og landskabsforvaltningen på Stigsborg Brygge stort set tømt for sagsbehandlere, fordi alle medarbejdere arbejder hjemmefra.Foto: Peter Broen

At man ikke dermed når sædvanlig produktivitet, men muligvis er cirka 20 procent derfra, forklarer han bl.a. forskellem mellem at arbejde i tæt samhørighed med kolleger og andre faggrupper og det at være fysisk adskilt fra alle andre og være henvist til telefon, mail og møder over skype.

Faglighed og erfaring

- Normalt sidder man i kontorklynger, og er der et eller andet, man er i tvivl om, sider der rundt omkring en og andre steder i huset en faglighed og erfaring, som man kan trække på. I dag sidder man isoleret i hver sin lille kube, og af den grund vil vi givetvis tabe kadence sammenlignet med før krisen, siger Hans Henrik Henriksen, der understreger, at der er stor usikkerhed om, hvor meget faldet i produktivitet bliver.

- Det vil vi først evaluere på i næste uge, siger rådmanden, der umiddelbart vurderer, at hjemmearbejdet vil være en konsekvens af krisen i hvert fald frem til påske.

Stor sagspukkel i forvejen

At Aalborg Kommune i forvejen har en stor sagsbunke liggende skyldes ifølge rådmanden til dels udefrakommende forhold i kraft af det nye bygningsregulativ. Ifølge regulativet skal bygherrer stille med mere materiale til sagsbehandlingen end tidligere. Det gælder eksempelvis forhold vedrørende brandsikring, og mangel på brandrådgivere, som bygherren altså selv skal stille med, er med til at forsinke processen ifølge rådmanden.

Mere besværlig dialog

- Så alene af den grund kommer vi i forvejen ikke til at køre med normale byggesagstider resten af året, og det kommer coronaen til at prikke yderligere til, siger Hans Henrik henriksen, der tilføjer, at den forhåndsdialog, kommunen tilyder bygherrer, der måske har vanskeligt ved at skaffe omtalte materiale, med ét er blevet mere kompliceret, fordi det ikke kan klares over et personligt møde, men skal foregå over telefonen.

Hvorvidt problemet med den længere sagsbehandlingstid kan tænkes at løse sig selv, fordi byggeaktiviteten også bliver ramt af corona-krisen, ser Hans Henrik Henriksen sig ikke i stand til at svare på.

Mulig opbremsning

- Det kan godt være, at dem, der investerer, siger: ”Vi venter lige lidt”, og så kommer der naturligt en opbremsning, siger rådmanden, der midt i miseren er utrolig glad for, at forvaltningen for få år siden lod sit byggesagsarkiv digitalisere.

- Heldigvis for det, ellers ville vi have været helt lukket ned, siger han.

Godt 5000 sager hvert år

By- og landskabsforvaltningen modtager årligt godt 5000 byggesager. For parcelhuse er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden fra 1. januar til 20. marts cirka tre døgn mere end aftalt mellem KL og stat. For simple konstruktioner såsom carporte varer sagsbehandlingen 69 dage, hvor målsætningen lyder på 40 dage. For etagebyggeri til erhverv er målet en sagsbehandlingstid på 55 dage, men det varer godt 93 dage i gennemsnit.

Etageboliger topper med en sagsbehandlingstid på knap 116 dage, hvor målsætningen er 60 dage.

Kommunen beskæftiger i øjeblikket 29 byggesagsbehandlere.