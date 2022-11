Tilsyn politianmelder Jyske Bank for overtrædelse af hvidvasklov

Den offentlige tilsynsmyndighed Finanstilsynet har politianmeldt Jyske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven.

Det fremgår af en pressemeddelelse på tilsynets hjemmeside.

Anmeldelsen omfatter tre forhold, der blev konstateret ved to hvidvaskinspektioner tilbage i efteråret 2021.

I september lagde Finanstilsynet en redegørelse op af inspektionerne fra året før. Ifølge Børsen fik banken ni påbud efter inspektionerne.

- Finanstilsynet vurderer, at Jyske Banks iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj, lød det blandt andet i redegørelsen.

Den ene inspektion blev foretaget i en afdeling "med ansvar for afviklingsportefølje af kunder med boliglån i Sydeuropa", mens den anden var en undersøgelse af bankens private banking-kunder primært i udlandet.

Eksempelvis konstaterede Finanstilsynet, at "banken i flere tilfælde ikke havde foretaget undersøgelse af mistænkelige transaktioner" i den afdeling med ansvar for afviklingsportefølje af kunder med boliglån i Sydeuropa.

Desuden havde banken "væsentlige mangler" i sine kundekendskabsprocedurer.

Det er nu op til National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) at efterforske sagen.

Jyske Bank "afventer nu politiets vurdering af sagen" og vil samarbejde om "alle forhold", lyder det fra bankdirektør Peter Schleidt i en meddelelse ifølge mediet FinansWatch.

Ifølge banken er der tale om 210 boliglån, og banken vurderer, at der er en "begrænset risiko" for, at Jyske Bank har været udnyttet til hvidvask.

- Jyske Bank vurderer at have et godt billede af kunderne og midlernes oprindelse, skriver banken i meddelelsen.

Videre skriver banken ifølge FinansWatch, at man allerede har taget Finanstilsynets påbud til efterretning siden offentliggørelsen af redegørelsen i september.

/ritzau/