Tiltale: Nordjysk virksomhed er offer for russisk industrispionage

AALBORG:Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod en herboende russisk statsborger for spionage.

Den tiltalte, som har været varetægtsfængslet siden juli, er mistænkt for mod betaling at have udleveret oplysninger om dansk energiteknologi til en russisk efterretningstjeneste.

SerEnergy udvikler brændselsceller SerEnergy A/S har hovedsæde i Aalborg og udvikler og producerer metanol-baserede brændselsceller. Firmaet har over 1000 enheder installeret på verdensplan og mere end 10 års erfaring med brændselscelle-teknologi. SerEnergy leverer strøm- og nødstrøm-løsninger i telekommunikation, forsyning og industri. SerEnergys mål at være den førende leverandør af miljøvenlige, metanol-drevne brændselscellesystemer verden over. Firmaet er ejet af tyske fischer-Group koncern, som har 2800 ansatte på verdensplan. Kilde: SerEnergy VIS MERE

Offeret for den påståede industrispionage er den aalborgensiske virksomhed SerEnergy A/S.

- Vi kan oplyse, at sagen omtalt i medierne involverer en person, som var ansat hos SerEnergy i cirka et års tid. Vi blev kontaktet af Politiets Efterretningstjeneste i forbindelse med vedkommendes anholdelse og har sidenhen arbejdet tæt sammen med myndighederne. Fordi sagen er igangværende, kan vi ikke kommentere den yderligere. Det er chokerende, at en tidligere ansat bliver tiltalt i en så alvorlig sag, og at vores virksomhed kan have været offer for organiseret spionage, siger Joseph Kristensen, der er økonomi- og administrationschef hos SerEnergy, i en pressemeddelelse.

Russisk efterretningstjeneste

Tidligere onsdag oplyste anklagemyndigheden, at russeren er mistænkt for at have givet oplysninger videre til en russisk efterretningstjeneste. Det skal være sket mod betaling, ifølge Ritzau.

Anklagemyndigheden afviser at oplyse yderligere om sagen og den tiltalte.

Det har således ikke været muligt for Ritzau at få oplyst køn eller alder på den tiltalte. Det er også uvist, hvordan den tiltalte har forholdt sig til sigtelsen om spionage, da vedkommende blev varetægtsfængslet i sommer.

I pressemeddelelsen fremgår det, at den tiltalte skulle have udleveret oplysninger om blandt andet dansk energiteknologi. Det er dog heller ikke muligt at få uddybet, hvad "blandt andet" dækker over. Men ifølge SerEnergy har russeren været ansat hos dem, og derfor kan industrispionagen altså vedrøre avanceret brændselscelle-teknologi.

Kræver fængsel og udvisning

Personen er tiltalt efter straffelovens paragraf 108. Dømmes man efter den, kan straffen lyde på op til seks års fængsel.

Når sagen kommer for retten, risikerer russeren også at blive udvist.

- Anklagemyndigheden vil under sagen nedlægge påstand om, at den pågældende idømmes fængselsstraf og udvises af Danmark, skriver myndigheden i pressemeddelelsen.

Sagen mod den tiltalte forventes at blive gennemført for lukkede døre. Det er meget usædvanligt, da hovedforhandlinger i straffesager som udgangspunkt er åbne for offentligheden.

Stor PET-efterforskning

Retssagen vil finde sted i Retten i Aalborg. Den eller de specifikke datoer er dog endnu ikke fastlagt.

Det er uvist, hvornår politiet kom på sporet af den formodede spionage. Anklagemyndigheden oplyser kun, at "sagen har baggrund i en større efterforskning i Politiets Efterretningstjeneste."