Tina er ekspert i at finde topledere – nu er hun selv i ledelsen

Dette er en artikel fra Nordjyskes nye erhvervsmedie Vigeur. Vil du læse den i sin fulde længde, så finder du den her.

Hun vil gerne være endnu dygtigere, og hun vil gerne fremad.

Hun er egentlig ikke interesseret i kun at fokusere på sig selv. For det handler om helheden. Hun vil gerne være endnu dygtigere, og hun vil gerne fremad.

- Men jeg har ikke en fast karriereplan. Det har jeg aldrig haft. Jeg kan godt lide at løse svære og komplekse opgaver, men lige hvad de er, er ikke afgørende, svarer hun.

Efter flere år som seniorkonsulent er Tina Brun nu også director i konsulentfirmaet Unique Human Capital, der har til opgave at finde lige den leder eller medarbejder, en virksomhed har brug for.

Samtidig er Tina Brun indtrådt i virksomhedens ledergruppe. Dermed er hun rykket endnu tættere på de strategiske beslutninger i sin egen virksomhed – ganske som hun er det, når hun hjælper virksomheder til det rette match med en kandidat til en position i topledelsen.

Tina Brun har en tydelig sejhed og professionalisme over sig. Det at iagttage og studere ligger i hendes dna. Hun er ikke en, man kan løbe om hjørner med. Og alle egenskaber er forudsætninger for at lykkes i det job, hun bestrider.

Læs historien om Tina Brun - og om hendes særlige drivkraft - på Nordjyskes nye erhvervsmedie Vigeur.