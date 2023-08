Sjældent fænomen rammer elpriserne: Det fortsætter 25 timer i streg

NORDJYLLAND:Det kraftige lavtryk, der har sat sig på Danmark, giver udfordringer - ikke mindst i trafikken.

Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget.

Den kraftige blæst sender nemlig elprisen i bund. Faktisk vil strømprisen hele tirsdag være negativ.

Allerede klokken 23 mandag går prisen på strøm i minus.

- Og det fortsætter i 25 timer i streg. Jeg vil tro, at vi er i noget, der godt kunne være en rekord. Det er ikke noget, vi ser tit, siger Kristian Rune Poulsen, chefkonsulent i Green Power Denmark.

Det er langt fra første gang i år, at elprisen går i minus. Hen over sommeren har vi haft perioder på op til otte timer med negative elpriser. 1 juli blev der slået Danmarksrekord, da elprisen i en time midt på dagen var helt nede i minus tre kroner.

Så langt kommer prisen ikke ned tirsdag, hvor gennemsnitsprisen bliver minus tre øre.

Allerbilligst bliver strømmen mellem kl. 13 og 14, hvor prisen på en kWh i Jylland og på Fyn kommer ned i minus 16 øre.

- Blæsevejret betyder, at vi allerede mandag har set lave priser. Jeg husker ikke, at jeg inden for de sidste ti år har set to døgn med så lave elpriser. Typisk lægger sådan nogle storme her sig efter nogle timer. Men vi har haft blæsevejr siden søndag aften, og det forsvinder først rigtigt onsdag, siger Jack Kristensen, funktionschef hos Andel Energi.

Blæsevejret betyder, at vi lige nu har en overproduktion af strøm herhjemme. Det sender elprisen i bund. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Afgifter æder gevinsten

Det voldsomme blæsevejr, som forventes at kulminere natten til tirsdag, betyder en overproduktion af strøm i elnettet herhjemme.

Det samme sker lige nu hos vores nabolande, som derfor ikke aftager så meget strøm. Samtidig er der fortsat meget solenergi fra Sydeuropa midt på dagen.

- Alt i alt betyder det, at vi har masser af vedvarende energi i vores system. Så meget at vi ikke kan finde nok aftagere. Det betyder så, at det for nogle producenter vil være dyrere at regulere ned for produktionen end at betale dig en øre eller to for at aftage strømmen, forklarer Jack Kristensen.

Det er dog ikke helt gratis at lade elbilen eller tænde for kaffemaskinen tirsdag.

Meget af gevinsten bliver nemlig ædt op af afgifter.

Alene elafgiften koster dig 86 øre. Dertil kommer nettariffen - den afgift du betaler for at få transporteret din strøm. Den varierer alt efter, hvilket netselskab, du betaler til. Enkelte netselskaber har fjernet nettariffen resten af året.

- Men har du en variabel elaftale, vil du få rabat i de timer, hvor prisen er negativ. Der er nok ikke nogen, der kan nå at forbruge så meget strøm tirsdag, at de ligefrem får penge retur. Men de vil helt sikkert kunne se en lavere elregning på grund af det her. Med mindre vi senere i august senere ser meget høje priser, fordi der slet ikke er nogen vind eller sol, siger Jack Kristensen fra Andel Energi.

Sådan som priserne er tirsdag, kan det godt betale sig at tjekke sin elpris-app, siger Kristian Rune Poulsen fra Green Power Denmark.

- Den kan tage højde for, hvilket netselskab du har, og hvor meget du betaler i nettarif. For nogle vil det bedst kunne betale sig at bruge strøm om natten. For andre vil det være billigst midt på dagen.