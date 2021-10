Byggefirma giver 50.000 kroner til hver eneste ansat

SVENSTRUP:En nordjysk virksomhed har igennem sine 20 år som leverandør af byggematerialer været en ganske god forretning for de tre ejere.

Nu har virksomheden leveret sit bedste regnskab nogensinde – og det drypper på de ansatte.

Komproment, der ligger i Svenstrup, og som leverer bæredygtige facader og tagsten, har netop givet 50.000 kroner til hver eneste ansat.

Det sker som belønning for et travlt og hektisk 2020, hvor virksomheden slog alle rekorder.

Omsætningen steg, og resultatet før skabt blev tæt ved fordoblet til knap 9 millioner kroner.

- 2020 har været travlt, og alle har ydet en ekstra indsats. Så vi har derfor afsat et millionbeløb, så hver fuldtidsansat denne gang får 50.000 kroner som en belønning for god holdånd, hvor alle viser vilje til levere gode resultater, som slår ud på bundlinjen, siger salgsdirektør Kim Kristensen.

Han ejer Komproment sammen med Jan Kristensen og Niels Heidtmann.

Komproments facader er for eksempel af natursten eller keramisk materiale. Arkivfoto: Martin Damgård

Spektakulære projekter

Fremgangen i Komproment er ikke isoleret til 2020. Den er fortsat ind i 2021 – trods prisstigninger og en daglig kamp med at fremskaffe produkter.

- Vi formår at få solgt varer, og første halvår ligger omsætningen 10 procent over 2020-niveauet ved halvårsregnskabet, siger Kim Kristensen.

Han fremhæver, at Komproment har været med på "mange spektakulære projekter", som har bidraget til den forbedrede bundlinje.

Det gælder eksempelvis facader til to store boligprojekter i Køge Kyst samt leverancer til det berømmede Kornets Hus i Hjørring, som er et nyt oplevelsescenter for korn, madoplevelser og familieaktiviteter.

Kornets Hus i Hjørring. Arkivfoto: Lars Pauli

Bæredygtig produktion

Komproment fik 2018 tildelt den internationale SME Star Award 2018 for udvikling af bæredygtige materialer og samme år den danske Byggeriets Miljøpris for facade- og tagelementer, der kan adskilles og genbruges.

- Det bæredygtige skal især forstås ud fra designprincippet, at løsningerne skal kunne brydes ned og genbruges. Vi tror på, at nutidens boliger skal være fremtidens materialebank, pointerer Kim Kristensen.

Komproment har cirka 20 ansatte. Firmaet får produceret sine elementer til facaderne rundt omkring: Aluminiumsskinner i Tønder, beslag og skruer i Aalborg, terrakottategl i Italien og så videre.

Materialerne hentes til lagre i Svenstrup, Sønderjylland og på Sjælland, og herfra pakkes og sendes varerne til byggepladser i Danmark og Europa.