To Aalborg-virksomheder udvider samarbejde

AALBORG:RAVI Electronics overtager med virkning fra 1. oktober 2020 produktion af prototype print fra RTX A/S. Det skriver Electronic Supply.

De to virksomheder har nemlig indgået et strategisk samarbejde omkring printmontage til prototyper og småserie-produktion, oplyser parterne i en fælles pressemeddelelse.

De to virksomheder, som begge er placeret i Aalborg-området, har arbejdet sammen på flere områder gennem årene.

- Vi har valgt RAVI Electronics i Aalborg som samarbejdspartner på PCBA produktion. De har gennem årene løst opgaver for RTX A/S og er teknologisk førende på prototyping og småserie-produktion. Kompetencer, sparring og nærhed har været vigtige for os i valg af leverandør udtaler Carsten Møller, Vice President, Supply Chain, RTX A/S.

RTX A/S er beskæftiger sig med design, udvikling og produktion af produkter til wireless kommunikation på tværs af en bred vifte af applikationer. Virksomheden har eksisteret siden 1993.

RAVI Electronics producerer kundespecificeret elektronik i alle teknologiklasser, fra prototyper til serieproduktion. Virksomheden er grundlagt i 2015.