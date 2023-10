Slut efter 146 år: Sælger samtlige aktiviteter

De kan begge prale af at have langt over 100 år på bagen.

Nu slår to af Nordjyllands ældste industrivirksomheder sig sammen.

Der er tale om de to beslagfabrikker IPA i Nibe og PN i Brønderslev.

Nibe-virksomheden IPA Beslag har opkøbt samtlige aktiviteter i PN Beslag i Brønderslev.

Det betyder samtidig, at Brønderslev vinker farvel til en af byens ældste og mest ikoniske arbejdspladser i form af PN Beslag, der har 50 ansatte og laver beslag til de skandinaviske byggemarkedskæder.

Alle aktiviteter i den nye industrikoncern samles på sigt hos IPA i Nibe, oplyser Niels Erik Smith, adm. direktør i IPA.

- Produktionen fortsætter på den korte bane i Brønderslev, men setuppet er, at aktiviteterne samles i Nibe. Præcis hvornår vi er færdige med sammenlægningen, kan jeg ikke sige.

- Vi har nogle gode produktionsfaciliteter her i Nibe, som er af nyere dato. Og derfor vil det være rigtigst at udnytte dem i den sammenlægning her, siger Niels Erik Smith.

Adm. direktør i IPA Niels Erik Smith (tv) og adm. direktør i PN Beslag Jesper Bangsborg. Pressefoto.

Nu skal de køre langt

Langt de fleste af PN Beslags 50 medarbejdere vil få tilbudt et job i Nibe, siger han.

- Der vil formentlig langt fra være alle, der takker ja til at skulle køre til Nibe. Men de hænder, der i dag er brug for, får vi også brug for fremadrettet. Vi lukker ikke produktion, vi rykker den ind i nogle mere fremtidssikre rammer.

PN Beslag i Brønderslev har været i flere år været særdeles udfordret på økonomien med store millionunderskud.

I 2018 kom Jesper Bangsborg til som ny direktør, og den 146 år gamle beslagfabrik begav sig ud i en turnaround.

I 2020 lykkedes det at lande et beskedent overskud, men de seneste to år har der igen været røde tal på bundlinjen.

Seneste regnskab viste et tab på 6,6 millioner kroner.

I 146 år har PN Beslag ligget i Brønderslev. Nu rykker virksomheden til Nibe. Foto: Bente Poder

Samme navn - nye synergier

IPA - J. Petersens Beslagfabrik A/S - i Nibe er specialiseret inden for produktion og salg af beslag og hængsler til dør- og vinduesproducenter primært i Skandinavien og Baltikum og beskæftiger i dag 130 medarbejdere.

Både IPA og PN Beslag fortsætter under samme navne og brands.

- De to virksomheder komplimenterer hinanden i udbredt grad, og vi kan opnå væsentlige synergier ved at samle produktion og medarbejdere på et sted. Det her er en klar win-win for alle parter, siger adm. direktør i IPA, Niels Erik Smith.

IPA Beslag i Nibe er en familieejet virksomhed med 150 år på bagen. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Han fortsætter som adm. direktør i den nye koncern.

- Jesper (Bangsborg red.) fortsætter i et andet direktørjob. Han vil fortsat have en fremtrædende rolle, siger Niels Erik Smith.

Han ønsker ikke at oplyse, præcis hvilken direktørstilling, der er tale om.

Det er ikke lykkedes Nordjyske at få en kommentar fra Jesper Bangsborg, adm. direktør i PN Beslag.

For borgmester i Brønderslev, Mikael Klitgaard (V), er det ventet, at der sker noget, efter at PN Beslag i flere år har kørt med underskud.

- Vi havde nok set fusionen komme, da det kræver noget andet for at klare sig i konkurrencen i dag. Men vi havde da håbet, at der ville blive bevaret nogle af arbejdspladserne i Brønderslev. Det ser ikke ud til at være tilfældet, og det er vi selvfølgelig trætte af, siger Mikael Klitgaard.

En del af de helt gamle produktionsbygninger hos PN Beslag i Brønderslev er i forvejen blevet afsat til anden side. Her skal der indrettes museum og kulturcenter.

PN Beslag (A/S Pedersen Nielsen Beslagfabrik) A/S Peder Nielsen Beslagfabrik, i daglig tale PN, er en mere end 140 år gammel virksomhed i Brønderslev, som blandt andet udvikler, producerer og markedsfører bygningsbeslag, vindues- og dørbeslag, indretningsbeslag og dekorative beslag. Navnet stammer fra stifteren, Peder Nielsen, der i 1877 byggede en fabrik på 52 kvadratmeter ved forældrenes hus i Tylstrup. Kort tid efter rykkede han virksomheden til Brønderslev, hvor den har ligget lige siden. Bag A/ S Peder Nielsen Beslagfabrik står Rigmor Nielsens Fond, der ejer 99,9 procent af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet. VIS MERE