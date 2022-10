To diskrete nordjyder indblandet i handel til 625 millioner kroner

VODSKOV:De er langt fra blandt de mest kendte, men til gengæld blandt de mest velhavende erhvervsmænd i Nordjylland.

Nu giver de begge slip på den virksomhed, som deres formuer er grundlagt på.

Helge Nielsen og Bent Norman Petersen, der sammen med Louise Schouv Petersen ejer halvdelen af fiskerikoncernen Polar Seafood Denmark, har solgt samtlige deres aktier til den børsnoterede islandske fiskerikoncern Brim hf.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Præcist hvor stor en handel, der er tale om, nævner de intet om. Men den bliver afsløret i en meddelelse, som Brim hf. har sendt til den islandske fondsbørs. Her fremgår det, at salgsprisen er 245 millioner kroner.

Derudover har Brim registreret nye aktier i det danske selskab for 380 millioner kroner. Det bringer den samlede købspris op på 625 millioner kroner.

At islændingene har skullet betale et stort trecifret millionbeløb, er ikke så underligt. For Polar Seafood er en yderst velindtjenende virksomhed, der sidste år omsatte for næsten fire milliarder kroner og landede et overskud efter skat på 229 millioner kroner.

Et indbringende ejerskab

Når aktiesalget til islændingene er godkendt af konkurrencemyndighederne, fratræder Helge Nielsen desuden som direktør i Polar Seafood. Han bliver erstattet af nuværende bestyrelsesformand Helge Leth.

- Helge Nielsen og medarbejderne i Polar Seafood Denmark A/S har gjort det godt, og vi fortsætter ufortrødent i det samme spor. Samtidig med det får jeg til opgave at spotte og udvikle de fordele, som Brim hf.’s medejerskab kan give, siger Henrik Leth.

Henrik Leth, formand for Polar Seafood - og snart adm. direktør. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Helge Nielsen og Bent Norman Petersen, som der kun findes ganske få billeder af, ejer deres aktier i Polar Seafood gennem egne respektive selskaber. Og ejerskabet har været en god forretning.

Helge Nielsen er god for over 400 millioner kroner via selskabet Grimnir Invest ApS, mens Bent Normann Petersen har næsten lige så mange penge stående i selskabet Constance Invest ApS, som han ejer sammen med Louise Schouv Petersen.

Alt sammen bygget på handel med fisk og skaldyr.

Et godt match

Polar Seafood, der har hovedkvarter i Vodskov, er en del af Polar Seafood Greenland-koncernen, som driver en stor fiskeflåde, der fisker ved Grønland, og har flere fiskefabrikker.

Afdelingen i Vodskov står for salg logistik og administration og har omtrent 50 medarbejdere.

Den nye medejer, islandske Brim hf., er i mange henseender en pendant til Polar Seafood-koncernen: Fiskeri med egen trawlerflåde, forarbejdning ombord og på land samt salg.

- Vi er jævnaldrende, vi er jævnbyrdige i størrelse, og vi har samme holdninger til rigtig mange ting, siger Henrik Leth, der kalder islændingene for "en ønskepartner."

Nogenlunde samme retorik går igen hos Gudmundur Kristjansson, der er hovedaktionær i Brim hf.

- Virksomhederne er meget ens, vi gør mange ting på samme måde, og det skal vi fortsætte med. Det bliver samtidig spændende at se, hvorledes vi kan styrke hinanden, udtaler han.

Slap ud af Rusland

De resterende 50 procent af aktierne i Polar Seafood-koncernen forbliver hos de grønlandske erhvervsmænd Jens Kristian Friis-Salling og Miki Brøns. Sidstnævnte er søn til stifter Anders Brøns, der i december 2018 på tragisk vis druknede i Aalborg Havn.

For nyligt lykkedes det Polar Seafood-koncernen at slippe af med sine russiske aktiviteter - over et halvt år efter at Rusland invaderede Ukraine.

Det skete, da man solgte sine aktier i et russisk datterselskab, Polar Seafood Russia, til den russiske partner, medejer og direktør Konstantin Kuznetsov-Serbskij, som Polar Seafood har arbejdet sammen med i over 20 år.