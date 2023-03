To brødre åbner butik nummer fem

BLOKHUS:Der hersker travlhed både udenfor og indenfor på Aalborgvej 31. Der etableres ny belægning og parkeringspladser, og facaderne skal have en overhaling.

Indenfor bliver der sørget for, at sko i massevis kommer på hylder.

- Vi har lidt travlt, for vi skal åbne om fem dage, men vi skal nok nå det, siger 25-årige Kasper Holm med smil i stemmen.

Kasper og Daniel Holm er oprindeligt er fra Saltum, men bor i dag i henholdsvis Nørresundby og Ryaa. Foto: Lars Pauli

Sammen med sin storebror, 30-årige Daniel Holm, åbner de DKshoes Blokhus, og det er samtidig butik nummer fem, der ser dagens lys.

- Vi er opvokset i Saltum og er derfor kommet meget i Blokhus gennem årene. Det er en by i udvikling, som besøges af mange mennesker, og da vi fik mulighed for at leje et lokale, som har den rette størrelse, en god beliggenhed og med parkeringsmuligheder lige udenfor døren, greb vi chancen, siger Kasper Holm.

De er begge udlært i en sportsbutik og arbejdede en overgang samme sted i Hjallerup. Nu er de kompagnoner og spiller tilmed fodbold på Saltums serie 3 hold, hvor storebror er træner.

For at blive færdig til åbningen er Kasper og Daniels mor, Conni, trådt til for at hjælpe. Foto: Lars Pauli

Det var egentlig lidt en tilfældighed, at det blev sko, som blev deres levevej. De fandt et attraktivt lokale i Aabybro, og det blev starten på DKshoes.

- Det var et lokale med en rigtig god beliggenhed, men vi var lidt usikre på, hvad vi ville bruge det til. Vi blev hurtige enige om, at vi skulle koncentrere os om et specifikt produkt og ikke en sammenblanding af varer. Da vi begge godt kan lide at arbejde med sko, blev det udgangspunktet, og siden er det vokset, fortæller Kasper Holm.

- Vores klare mål er at have sko til hele familien i alle prisklasser. Vi forsøger at ramme så bredt som muligt til både børn og voksne.

Den nye butik i Blokhus åbner 1. april. Foto: Lars Pauli

Efter åbningen af butikken i Aabybro, fulgte en butik i Sæby, herefter Brøndslev og Løkken og nu altså Blokhus.

Det har ikke været uden bump på vejen, for da Daniel og Kasper Holm åbnede butikken i Sæby, måtte de lukke ned næsten med det samme på grund af pandemien.

Nu befinder de sig i en situation, hvor forbrugernes købekraft er presset på grund af inflation, men Kasper og Daniel Holm tror på konceptet og på Blokhus.

- Vi har formået at ekspandere, og det tror jeg skyldes, at vi er gode til at markedsføre vores butikker, og desuden har vi så bredt et sortiment, at vi kan ramme stort set alle, siger Kasper Holm, der tilføjer, at der fortsat også er mange, som - trods muligheden for at handle på nettet - fortsat gerne vil i en fysisk butik, når det handler om at købe sko.

I første omgang har Kasper og Daniel Holm indgået en lejekontrakt på bygningen midt i Blokhus på fem år.

- Forhåbentligt skal den forlænges, for vi satser på, at det bliver godt her, siger Kasper Holm, der glæder sig til at byde kunderne velkommen i den nye butik.

- Vi holder åbningsfest med masser af tilbud, hoppeborg, kagemand og goodiebags til de første 100 kunder, så vi håber vi at se en masse mennesker, siger han.