To brødre gravede hul i stuegulvet: Så voksede et forretningseventyr op

TRANUM:Der er fart på iværksætterdrømmen hos brødrene Rasmus og René Glindvad Kristensen i Tranum.

Det er nu tre år siden, de sagde farvel til arbejdet som klejnsmede hos Scanico i Gug og kastede sig ud i at designe og sælge nedsænkede vinkældre under navnet Vinorage.

- Det fedeste er, at vi kan leve af det, og at hr. og fru Danmark kan lide det, vi laver, siger storebror René Glindvad Kristensen, 36.

De to brødre er udtaget som et af 18 selskaber i finalen om at blive årets start-up virksomhed i Entrepreneur Of The Year - en konkurrence som revisions- og rådgivningsfirmaet Ernst & Young (EY) står bag.

- Det er et kæmpe skulderklap. Vi er meget taknemmelige og ydmyge over, at vi er nået så langt, som vi er, når vi ser de konkurrenter, vi er oppe imod, siger 29-årige Rasmus Glindvad Kristensen.

Vinkælderen bruger ikke strøm til nedkøling. I stedet udnytter den jordens konstante temperatur. Foto: Henrik Louis

Fejedrenge i eget firma