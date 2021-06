To nordjyske banker vil fusionere: Får 300.000 kunder

NORDJYLLAND:En storstilet fusion blandt to af regionens største pengeinstitutter er under opsejling.

I en fondsbørsmeddelelse mandag morgen meddeler Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel, at man planlægger at slå sig sammen under navnet Sparekassen Danmark.

Dermed skabes Danmarks største garantsparekasse med 1.200 medarbejdere og cirka 300.000 kunder.

- Vi er stærke hver for sig, men bliver endnu stærkere sammen. Vi har fundet sammen af lyst og ikke af nød, siger Per Sønderup, ordførende direktør i Jutlander Bank.

Ifølge Vagn Hansen, adm. direktør i Sparekassen Vendsyssel, passer de to pengeinstitutter godt sammen.

- Vi deler værdigrundlag og brænder for den lokale forankring, siger han, der sammen med Per Sønderup kommer til at udgøre den øverste direktion.

Bestyrelse og direktion Bestyrelsen i Sparekassen Danmark vil indledningsvis bestå af 12 medlemmer valgt af repræsentantskabet samt seks medlemmer valgt af og blandt medarbejderne. Bestyrelsen ledes af et formandskab bestående af de to formænd, direktør Finn Hovalt Mathiassen, Aars, og advokat Birte Dyrberg, Hjørring. Direktionen i Sparekassen Danmark vil bestå af de seks nuværende direktionsmedlemmer i de to pengeinstitutter, Vagn Hansen, Jan Skov, Kim Mouritsen, Per Sønderup, Lars Thomsen og Lisa Frost Sørensen. De to administrerende direktører Vagn Hansen og Per Sønderup vil lede direktionens arbejde. VIS MERE

Store donationer

Fusionen mellem Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel vil ifølge parterne skabe ”Danmarks største og mest velkonsoliderede garantsparekasse” med en egenkapital på over 9 mia. kr.

I en garantsparekasse er det et demokratisk flertal blandt garanterne, der vælger sparekassens øverste organ, repræsentantskabet, som herefter vælger en bestyrelse. Garantsparekassen har derfor ingen ejere, der forventer at få del i et årligt overskud.

Sparekassemodellen giver derfor mulighed for at investere en stor del af indtjeningen i udviklingen af de lokalsamfund, hvor sparekassen driver sin forretning. Det er blandt andet målet, at Sparekassen Vendsyssels Fonde sammen med Jutlander Banks Fonde fremover skal kunne donere 100 mio. kr. årligt til almennyttige og velgørende formål.

Vagn Hansen. Foto: Ben­te Po­der

54 afdelinger

Sparekassen Danmark får hovedsæde i Vrå og to hovedcentre beliggende i henholdsvis Aars og Hobro. Efter fusionen skal der ske en sammenlægning af de to institutters afdelinger i Fjerritslev, Mariager, Hobro, Hadsund, Aalborg City Syd og Aalborg C.

Sparekassen Danmark vil herefter have 54 afdelinger.

Der vil ikke forekomme afskedigelsesrunder i forbindelse med fusionen, lyder det.

Fusionen skal nu vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling i Jutlander Bank og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Vendsyssel, ligesom Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne skal sige god for planen.

Aktionærer, som ejer over 70 procent af aktiekapitalen i Jutlander Bank, har allerede meddelt, at de støtter fusionen, som forventes realiseret til september.