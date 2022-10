To nordjyske familier sælger firma i kæmpehandel

BRØNDERSLEV:En nordjysk produktionsvirksomhed med tocifrede millionoverskud og over 300 ansatte kommer nu på amerikanske hænder.

Det drejer sig om Brønderslev-virksomheden Cubic-Modulsystem, der er blevet solgt til amerikanske Rockwell Automation. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Cubic blev grundlagt i 1973 og har indtil nu været ligeligt ejet af familien Kjærsgaard og familien Fristrup.

- Vi har altid haft den tanke, at Cubic ikke skulle sælges. Vi har afvist mange købsbejlere over årene – også kapitalfonde. Men denne gang har vi fået et tilbud, som var for godt til at takke nej til, siger direktør Jesper Fristrup.

Dialogen med Rockwell Automation har stået på siden 2019. Undervejs stod det klart for ejerne bag Cubic, at et match med amerikanerne er det perfekte for Brønderslev-virksomheden.

- Vi har samme virksomhedskultur, og Rockwell ønsker at være stærkere i Europa, Asien og Latinamerika, hvor vi er blandt de bedste af de bedste. Dette salg mangedobler Cubis potentiale, siger Jesper Fristrup.

Flere arbejdspladser

Cubic er en global virksomhed med en produktpalette, der består af forskellige typer af eltavler (indkapslinger) udført i stålplader.

Kunderne findes blandt virksomheder inden for industrien, minedrift og lufthavne, og Cubics produkter bruges som komponenter i blandt andet skibe, hospitaler, kraftværker og vindmøller.

Cubic har i dag produktion i Brønderslev og Kina og i øvrigt datterselskaber i en lang række lande. Det bliver der ikke lavet om på med salget til amerikanerne. Tværtimod.

- Vi kommer til at bevare og øge antallet af arbejdspladser – både i Brønderslev og på vores andre lokationer. Og vi lukker heller ingen fabrikker. Der kommer nok snarere én eller to til, siger Jesper Fristrup.

En god investering

I det regnskabsår, som Cubic netop har afsluttet, lød omsætningen på næsten 600 millioner kroner – det højeste nogensinde. Brønderslev-virksomheden har over de seneste fem år genereret et samlet overskud efter skat på næsten 150 millioner kroner.

Dermed har ejerskabet af virksomheden været en god investering for de to ejerfamilier. Familien Kjærsgaard, der er bedst kendt for at stå bag SDKbiler, og familien Fristrup, hvor Torben Fristrup blandt andet er kendt som formand i fodboldklubben AaB.

Torben Fristrup. Foto: Kim Dahl Hansen

Den nye ejer, Rockwell Automation, er børsnoteret i USA og er storleverandør af industriel automation. Koncernen beskæftiger i omegnen af 25.000 ansatte på tværs af over 100 lande.

Hvor meget Rockwell Automation har betalt for at overtage Cubic-Modulsystem, vil parterne ikke oplyse.

- Det forbliver en forretningshemmelighed. Men pengene har ikke været det vigtigste for os. Det handler mere om, at vi som ejere ikke vil stå i vejen for virksomhedens udvikling. Og dette giver Cubic nogle unikke muligheder fremover, fastslår Jesper Fristrup.

Handlen forventes at blive godkendt af de relevante konkurrencemyndigheder inden årets udgang.