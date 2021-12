To nordjyske familier tjener millioner på stor produktionsvirksomhed

BRØNDERSLEV:Både salg og overskud er vokset i en af Nordjyllands markante produktionsvirksomheder. Det billede tegner sig i det netop offentliggjorte årsregnskab for 2020/21 fra Cubic-Modulsystem A/S.

Her er salget - omsætningen - vokset til rekordniveauet 475 millioner kroner.

Og overskuddet efter skat er vokset med næsten en femtedel til 44 millioner kroner:

En nærmere analyse af regnskabstallene viser, at fremgangen i overskud kommer fra væksten i salget.

Men det er også lykkedes for Cubic at tjene mere per salgskrone.

Overskudsgraden - der sætter overskuddet på driften i forhold til omsætningen - er nemlig også vokset - fra 10,8 procent til 12,4 procent i regnskabsåret 2020/21.

Udvikler og producerer eltavler

Cubic-Modulsystem er grundlagt i 1973 med en vision om at udvikle et modulsystem til opbygning af eltavler.

Derfra har Cubic udviklet sig til en global virksomhed med en produktpalette, der består af forskellige typer af eltavler (indkapslinger) udført i stålplader.

Kunderne findes blandt virksomheder inden for industrien, minedrift og lufthavne, og Cubics produkter bruges som komponenter i blandt andet skibe, hospitaler, kraftværker og vindmøller.

Omkring tre fjerdedele af Cubic-koncernens samlede salg på 475 millioner kroner har været til kunder i udlandet.

Det internationale understreges af, at Cubic har 11 datterselskaber spredt ud over hele kloden.

Ramt af modvind

Den - kloden - har været og er ramt af covid-19-pandemien.

Den har betydet, at Cubic ikke har kunnet besøge kunder i de lande, hvor virksomheden ikke er til stede med eget datterselskab, og at messer i bogstavelig forstand har været et lukket land.

Også forsyningskæderne har været udfordrede og priserne på råvarer og fragt på himmelflugt.

Derfor er ledelsen meget tilfreds med, at omsætningen og bundlinjen trods alt er vokset.

Fremtiden er dog mere usikker end normalt med det globalt stigende smittetryk.

Forventningen til indeværende regnskabsår er, at omsætningen vil komme op over den halve milliard kroner.

Men overskuddet vil være mindre.

Cubics drift vil kun give et overskud på omkring 50 millioner kroner mod 60 millioner kroner i det regnskabsår, der sluttede med udgangen af september i år, forventer ledelsen.

Er ejet af to familier

Cubic-Mobilsystems fremgang er godt nyt til de to nordjyske familier, der hver især sidder på 50 procent af aktierne i selskabet og dermed af egenkapitalen på 235 millioner kroner.

Det drejer sig om familien Kjærsgaard gennem JMK Holding ApS og familien Fristrup ved Torben (også kendt som AaB-formand), Marianne og Jesper Fristrup gennem Regulus ApS.

Overskuddet i Cubic betyder, at de to familier har fået forrentet deres investering i virksomheden med næsten 20 procent.

Torben Fristrup er bestyrelsesformand og Jesper Fristrup direktør i Cubic-Modulsystem.

Jacob Møller Knudsen, der er medejer i JMK Holding, er administrerende direktør.

Ejerne trækker ikke noget aktieudbytte ud af virksomheden i tilknytning til regnskabsåret 2020/21.

I regnskabsåret 2019/20 trak de et samlet udbytte på 15 millioner kroner ud af deres virksomhed.