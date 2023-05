To virksomheder bliver til én: Vil stå stærkere på markedet

FREDERIKSHAVN:Når medarbejderne i Klimabrands og Andersen Electric fremover møder på arbejde, er det ikke som konkurrenter, men derimod som kollegaer.

De to nordjyske virksomheder har nemlig pr. 28 april valgt at fusionere under selskabet Klimabrands A/S.

- Vi er i en fælles branche og ligger ganske tæt på hinanden. Så vi har jo altid vidst, at vi var der begge to, siger Benjamin Rasmussen, der er direktør i Klimabrands - en stilling han fortsætter i efter fusionen.

Mads Andersen, der hidtil har været direktør i Andersen Electric, skal fremover være teknisk direktør.

Efter en dialog fandt de to direktører hurtigt ud af, at virksomhederne har fælles værdier, og at de så nogle gode synergier i at slå sig sammen.

Begge parter er glade for, at det er lykkedes at fusionere selskaberne, og de tror på, at det vil styrke deres position på markedet i både Danmark og Skandinavien.

Forskellige kompetencer

Klimabrands og Andersen Electric beskæftiger sig begge med salg af varmepumper, aircondition og klimaanlæg, men adskiller sig alligevel fra hinanden på flere punkter. Derfor komplementerer de to virksomheder hinanden godt, forklarer Benjamin Rasmussen.

Hvor Klimabrands har henvendt sig til byggemarkeder og onlinekunder, har Andersen Electric solgt til grossister og installatører. Så fusionen vil give virksomheden et større kundegrundlag, både indenfor og udenfor Danmarks grænser.

Også medarbejdernes kompetencer er forskellige, hvilket er en fordel, når de fremover bliver kollegaer.

- Andersen Electric er et meget teknisk virksomhed med stor teknisk viden, hvor Klimabrands er mere kommercielle og gode til at se muligheder i markedet, siger Benjamin Rasmussen.

Han understreger at alle ansatte i de to virksomheder fortsætter efter fusionen. Forventningen er at virksomheden vil fordoble medarbejderstaben, der efter fusionen består af 23, henover de kommende år.

Klimabrands, der har adresse i Pandrup, flytter fra 1. juli ind i Andersen Electrics lokaler på Saltbakken i Frederikshavn, hvor de får 6000 kvm lager med mulighed for udvidelse.

Selvom det betyder, at Benjamin Rasmussen får lidt længere på arbejde, giver det bedst mening at flytte til Frederikshavn.

- Vi kunne ikke udvide mere i Pandrup, så man kan sige, at i vores naturlige rejse stod vi også til at skulle flytte herfra på et eller andet tidspunkt inden for 1-2 år, siger han.

- Vi ligger i hinandens baghave, og nu bliver vi til én stor spiller på markedet, lyder det fra Klimabrands' direktør Benjamin Rasmussen. Foto: Bente Poder

Fremtidsplaner

Både Klimabrands og Andersen Electric kom ud af 2022 med ganske pæne tal på bundlinjen.

Klimabrands præsterede et overskud på 18,9 mio. kr., mens det for Andersen Electrics vedkommende endte med et plus på næsten 5,8 mio. kr.

Det kommer oven på et år, hvor salget af varmepumper bragede frem.

Tal fra Energistyrelsen viser, at salget af luft til vand-varmepumper og jordvarmepumper steg fra knap 24.000 i 2021 til over 40.000 i 2022. For luft til luft-varmepumper var stigningen i antal solgte enheder på 27 procent.

Sammenlægningen af Klimabrands og Andersen Electric giver mulighed for at udvide produktporteføljen og tilbyde nuværende og nye kunder endnu mere.

- Klimabrands er nogenlunde etableret på det skandinaviske marked i dag, men det er Andersen Electric ikke. De er kun i Danmark, siger Benjamin Rasmussen.

- Så noget af det, vi skal fremadrettet, er, at vi skal have Andersen Electrics produkter ud på det skandinaviske marked.

Andersen Electric blev stiftet af Mads Andersen i 2019. Klimabrands startede i 2011, og Benjamin Rasmussen har været direktør siden 2020.