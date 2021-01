Tocifret millionindskud fra Norge skal realisere Aalborg-virksomheds vilde vækstplaner

AALBORG:Byggebranchen har haft relativt gode kår i 2020, og der forventes fremgang i 2021. Og med en stigende opgavemængde er det væsentligt for håndværker-branchen at digitalisere og optimere forretningen, og være klar til et stigende antal opgaver.

En mulighed for digitalisering er, at håndværkerne vælger en platform til ordrestyring, der hjælper dem i den daglige drift med fakturering, tidsregistrering og sagsstyring.

En af de absolut største leverandører af disse platforme, nordjyske Apacta A/S, oplever stor efterspørgsel og har i hele 2020 haft stor kundetilgang.

- Da corona-krisen ramte, så var vi da nervøse for, hvordan markedet ville reagere. Men som året er gået kan vi konstatere, at vi står markant stærkere end da året begyndte, og vi fortsætter vores flotte vækst-eventyr, fortæller direktør Anders Kondrup Risager fra Apacta i en pressemeddelelse.

Udviklingen har gjort, at norske Mestergruppen AS netop har investeret et tocifret millionbeløb i Apacta A/S - og opnår dermed en ejerandel på cirka 20 procent af virksomheden. Mestergruppen er en af Skandinaviens største aktører i byggebranchen, med tilstedeværelse i Norge og Sverige indenfor handel med byggematerialer, samt bygning, udvikling og drift af ejendomme.

- Det er en stor anerkendelse af, at vi er - hvis ikke dét bedste - så blandt de absolut bedste og nemmeste værktøjer til håndværkerne. Vi skærer fedtet fra og koncentrerer os udelukkende om at levere værdi til den her specifikke branche, og hjælper dem væk fra de kedelige gentagne opgaver. Håndværkerne skal levere kvalitet og bruge deres tid til det de er bedst til. At en så stor koncern som Mestergruppen ser os som den rette partner for det norske og svenske marked, er en kæmpe cadeau, og investeringen vil komme alle vores kunder til gode, lover Anders Kondrup Risager.

Med investeringen kommer der en markant mængde nye kunder til fra Norge og Sverige, hvor mere end 10.000 håndværkere kommer til at bruge Apactas system dagligt, udover de mange tusinde i Danmark og Tyskland.

- Vi kommer helt op i eliten, ikke bare i Skandinavien, men i hele Europa. Vi vil bruge den succes til at bære systemet ind på nye markeder - udover Danmark, Norge, Sverige og Tyskland kommer Apacta også til England og Holland indenfor en overskuelig fremtid. Vi har nu musklen til at konsolidere vores position og skabe fortsat vækst. De danske håndværkere har vist vejen for, hvordan en sund håndværkervirksomhed skal drives.

Apacta beskæftiger i dag 40 medarbejdere i Danmark, Tyskland og Bulgarien. Hovedkontoret ligger i Aalborg.