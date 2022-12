Tøjfirma med 80 år på bagen opkøbt af konkurrent: - Han bankede uanmeldt på døren

VENDSYSSEL:To hæderkronede nordjyske tøjfirmaer slår pjalterne sammen. Dybdahl Erhvervstøj fra Østervrå har således overtaget Agerbæk Firmatøj i Brønderslev.

Agerbæk Firmatøj startede for mere end 80 år siden som en lille herretøjsforretning i byen Jerslev.

Men butikken flyttede som nævnt indledningsvist senere til Brønderslev, og den blev i næsten 40 år drevet af Jan Agerbæk, som overtog forretningen fra sin far i 1988. Det var ved samme lejlighed, han udvidede forretningen til også at omfatte en firmatøjsafdeling.

Firmatøjsafdelingen blev i 2020 afhændet til søskendeparret, Marianne og Kristian Mortensen - og siden dengang har det været Marianne Mortensen, der har fungeret som direktør.

- Jeg havde ikke set det komme

Om baggrunden for at sælge virksomheden her et par år senere, forklarer Marianne Mortensen følgende:

- Jeg havde egentlig ikke set det her komme, men for cirka et år siden bankede Kim Dybdahl (ejer af Dybdahl Erhvervstøj, red.) uanmeldt på døren til forretningen. Han spurgte, om jeg ville sælge, men det var en betingelse for ham, at jeg selv skulle følge med som ansat. Han havde åbenbart hørt godt om mig hos mine kunder, siger Marianne Mortensen med et smil.

Som antydet har beslutningen været et års tid undervejs.

- Efter at beslutningen er blevet taget, så synes jeg faktisk, at det er en lettelse, at alt nu er faldet på plads. Der er god synergi i at lægge virksomhederne sammen, og Dybdahl Erhvervstøj er jo en noget større spiller på markedet end min lille forretning, siger Marianne Mortensen.

Også den anden ansatte hos Agerbæk Firmatøj - Rikke Nysted - fortsætter i butikken efter overtagelsen.

Er det vemodigt at skulle sælge?

- Man skal selvfølgelig tænke over det, når man går fra at være selvstændig til at være ansat. Men jeg er sikker på, at det bliver rigtigt godt. Jeg kommer ind i en stor virksomhed med en masse kunder, og det betyder også, at jeg kommer meget mere ud. Nu skal jeg koncentrere mig meget mere om salg - og det er faktisk det, som jeg bedst kan lide, siger Marianne Mortensen.

Glæde hos Dybdahl

Hos Kim Dybdahl er der glæde over overtagelsen af Agerbæk Firmatøj. I forvejen var Dybdahl Erhvervstøj nemlig i gang med at øge sit engagement i Brønderslev-området.

- Marianne driver sin virksomhed baseret på troværdighed, på god kundeservice og på nærhed til kunderne. Og det passer godt med de værdier, vi også har. Så jeg tog kontakt til hende for at høre, om hun kunne tænke sig at lave et samarbejde, siger Kim Dybdahl og tilføjer:

- Vi kunne aldrig have fundet på at begynde at jage Mariannes kunder, men selvfølgelig havde det jo også betydet noget for hende, når vi øgede vores aktiviteter i Brønderslev. Så jeg synes, at det her er den rigtige måde at gøre det på - og samtidig kommer vi til at nyde rigtigt godt af Mariannes store lokalkendskab. I og med at hun bor i Brønderslev, så har hun jo en god tilgang til de lokale virksomheder.

Dybdahl Erhvervstøj startede i sin tid med både butik og erhvervssalg i 1996 i Østervrå. Siden dengang er der dog blevet fokuseret rendyrket på salg til virksomheder - altså B2B-salg.

Dybdahl Erhvervstøj har i de seneste år blandt andet investeret i en stærk kundeplatform, der kombinerer kvalificeret personlig kundeservice med automatiserede processer. Det giver en hurtig og effektiv købsoplevelse hos kunderne, og det har ifølge Kim Dybdahl betydet, at flere virksomheder søger Dybdahl Erhvervstøj som samarbejdspartner.

Dybdahl Erhvervstøj har med overtagelsen 18 ansatte.

Rent formelt sker overtagelsen af Agerbæk Firmatøj med virkning fra 1. januar 2023.