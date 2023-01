Tøjkæde med butik i Aalborg går konkurs

AALBORG:Herretøjskæden Bertoni er blevet taget under konkursbehandling efter egen begæring.

Det fremgår af en pressemeddelelse onsdag fra Bertoni Group, der står bag tøjkæden, ifølge Finans.dk.

Den består af 11 butikker i Danmark og heraf én i Nordjylland, nemlig i Bredegade i Aalborg.

Alt i alt er der omkring 80 ansatte, ifølge CVR-registret.

- Det er meget trist, men desværre udenfor vores kontrol. Det der gør mig mest ked af det, er alle de fantastiske medarbejdere, som nu mister deres job. De har udvist meget stort engagement og kamplyst og har gjort en kæmpe indsats.

Det siger Lars Jørgensen, bestyrelsesformand i Bertoni Group, i pressemeddelelsen.

Begrundelsen for at indgive konkursbehandling er, at selskabet har været hårdt ramt af coronarestriktioner og nedlukning af detailhandelen. Det har udløst et milliontab, som endda kom, efter at selskabet havde gennemgået en rekonstruktion.

Butikken i Aalborg har ikke ønsket at kommentere konkursbegæringen her og nu. Den har to fuldtidsansatte og fire assistancer. Det er endnu uvist, hvad der sker med butikken, og hvornår den eventuelt må lukke.