Tømrerfirma fyrer ansatte: - Alt er bremset op nu

NORDJYLLAND:Det er ikke længere glohedt i byggebranchen med ordrer, der fyger ind som høvlspåner i blæsevejr.

Tværtimod.

Tømrervirksomheden Tom Jakobsen A/S i Aabybro har afskediget de første syv medarbejdere fordelt på fem tømrere og to funktionærer.

- Det er nok desværre det, vi ser ind i det næste halve års tid. Vi kommer nok til at reducere vores medarbejderstab betydeligt, siger ejer Tom Jakobsen.

- Det hele er bremset op. Der er meget lidt at regne på lige nu, tilføjer han.

Tom Jakobsen er, som andre i branchen, stadig i fuld gang med at bygge. Der er masser af opgaver, og virksomheden udvikler også egne projekter.

- Men det kan ikke gøre det alene, siger Tom Jakobsen.

Den situation er han ikke ene om, viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Hver tredje virksomhed i byggebranchen forventer et dårligere resultat i 2022 end året før, og dækningsgraden er på et historisk lavt niveau.

Analyse Hovedpointer fra SMVdanmarks analyse:

Dækningsgraden for bygge- og anlægsvirksomheder ligger i øjeblikket på 24 pct., hvilket er historisk lavt

Hver tredje virksomhed forventer enten et dårligere eller meget dårligere resultat i 2022 sammenlignet med 2021

Virksomhedernes udgifter til byggematerialer er over de seneste to år steget med 18 procent

Hver tredje omsætningskrone er bundet i en fastpriskontrakt for året 2022 SMVdanmark VIS MERE

Selv om afskedigelserne i Tom Jakobsen A/S ikke er flere end ved et almindeligt sæsonudsving, kalder han hele situationen for en perfekt storm.

- Der er hverken private kunder eller offentlige kunder, der igangsætter byggeri nu, forklarer Tom Jakobsen.

Virksomheden er ramt af begge dele.

- En stor del af det, vi laver, er alment byggeri. Men de kan ikke overholde de rammebeløb, der er på grund af de stigende priser på materialer. Så kan de jo ikke igangsætte noget, siger han.

Selv om der er blevet skabt muligheder for midlertidige forhøjelser af rammebeløbene, tror Tom Jakobsen ikke, at det flytter noget.

- De fleste boligselskaber er tøvende, siger han.

SMVdanmarks analyse viser, at byggevirksomhederne er fanget mellem tårnhøje priser på materialer og fastpriskontrakter. Kontrakter, der er indgået, inden priserne på materialer gik amok.

Derfor taber virksomheder lige nu på disse projekter.

- Vores dækningsgrad er halveret det seneste år på grund af fastpriskontrakter, fortæller Tom Jakobsen.

- Vi har langt flere tabsgivende sager, end vi plejer, og vi har også betydelige tab for nogle af vores entrepriser på grund af prisstigninger på materialer, siger han.

Spørger man bredt i branchen, er historien nogenlunde den samme. Blandt andet i tømrervirksomheden Færch og Co.

- Vi oplever også denne opbremsning i markedet, siger direktør og medejer Martin Lampe.

Direktør og medejer af Færch, Martin Lampe. Foto: Lars Pauli

Virksomhedens kunder er primært erhvervskunder, og der har været en del arbejde for den almene boligsektor, som altså er gået helt i stå med nybyggeri og renoveringer.

- Der er en masse ting, vi får at regne på, men der er også en masse, der ikke bliver til noget. Priserne bliver for høje i forhold til det, bygherrerne udbyder, og den forventning de har, siger Martin Lampe.

Har I måttet afskedige medarbejdere?

- Nej, vi er fortrøstningsfulde i den næste periode. Vi har en god ordreportefølje, men hvis vi ikke kan få noget ind, bliver vi jo også nødt til at reducere på et tidspunkt.

I byggebranchen forsøger man at tilbyde kunder kontrakter, der har en vis margin i forhold til stigende priser.

Færch og Co. er, ligesom andre i branchen, i dialog med kunder om prisen.

- Vi siger til vores kunder, at hvis de skal have en fast pris, bliver vi nødt til at lægge så stor sikkerhedsmargin ind, at den kan rumme de prisstigninger, der kommer. Kunden får en fordel, hvis der ikke kommer voldsomme prisstigninger, og hvis der gør, deler vi risikoen i en eller anden form, som man aftaler sig frem til, siger direktør Martin Lampe.

I Færch og Co. regner man, ligesom Tom Jakobsen, heller ikke med vækst i det næste regnskabsår.

I TL Byg A/S - der ikke i samme grad er ramt af et stop for nybyggeri i den almene boligsektor - kan adm. direktør Jesper Francois Hoffmann nikke genkendende til situationen.

- Vi har haft projekter med tab, fordi vi har været låst af fastpriskontrakter, siger han, der dog ikke har måttet afskedige medarbejdere.

- Men vi kan mærke opbremsningen i vores serviceafdeling. Private kunder tøver med at få renoveret og med at bygge lige nu, siger han.

Jesper Francois Hoffmann tilføjer, at TL Byg ikke længere indgår fastpriskontrakter. Netop på grund af, at priserne rører på sig hele tiden.

SMVdanmarks konklusion er, at de stigende priser udhuler virksomhedernes avance, som nu er historisk lav.

For hver krone byggeriet omsætter for, er der 24 øre tilbage til at betale løn, husleje og andre udgifter - altså det der kaldes dækningsbidraget.

Den pressede dækningsgrad gør branchen sårbar og øger risikoen for konkurser mærkbart, mener Lasse Lundqvist, konsulent i SMVdanmark.

- Vi frygter en gældsopbygning, og hvis vi er på vej ind i en afmatning som følge af faldende boligpriser, stigende renter og et offentligt byggeri, der aflyser eller udsætter projekter, kan branchen komme i store problemer, siger han.