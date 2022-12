Tømrerforretning på Mors trodser krisetid: Udvider forretningen

NYKØBING:Prognoserne for byggebranchen på vej ind i 2023 ser ikke ligefrem lyse ud.

Høj inflation, krig i Ukraine og stigende energipriser er med til at gøre livet surt for såvel virksomheder som private, og den slags mærkes hurtigt i brancher som byggeri og transport.

Alligevel lader de sig ikke skræmme på Mors, hvor Morsø Tømrer- og Snedkerforretning (MTS) netop har udvidet virksomheden med egen gulvafdeling.

MTS har overtaget virksomheden Sørens Tæpper og Møbelpolstring og ansat den tidligere ejer Søren Sørensen, hvilket har været med til at styrke kompetencerne på det område, fortæller Max Bransholm Mikkelsen, ejer af MTS:

- Der er ingen tvivl om, at Søren Sørensens kompetencer og kæmpe viden i forhold til gulve er noget kunderne, og dermed MTS, kan have glæde af. Derfor gav vi ham hurtigt et tilbud om ansættelse, da muligheden bød sig. Desuden har vi tidligere arbejdet sammen om diverse projekter, så jeg ved, hvad Søren kan, siger han.

MTS kan nu bryste sig af at have kompetencer indenfor alle typer gulve, lige fra linoleum-, vinyl-, epoxy-, microcement-, New Yorker-, kork- og til de helt klassiske trægulve. Og MTS kan være behjælpelig, uanset om kunden ønsker hjælp i processen fra start til slut, eller blot køber og selv monterer gulvet, påpeger Max Bransholm Mikkelsen.

MTS er en virksomhed med kompetencer indenfor nybygninger, tilbygninger, renovering, værkstedsarbejder og forsikringsskader. Firmaet, der er hjemmehørende i Nykøbing, løser arbejdsopgaver hos både offentlige instanser, erhvervsvirksomheder og private.