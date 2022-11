Tømrermester måtte kæmpe om de gode svende - nu sker der pludselig noget

NØRRESUNDBY:Et 104 år gammelt byggefirma med tredje generation ved roret har endnu en gang bevist, at det er særdeles dygtigt til at tjene penge på trods af stor turbulens.

Men ikke alt er, som det plejer hos byggefirmaet Toppenberg H.O.K., der er ejet af tømrermester Erik Toppenberg.

Byggefirmaet har gennem længere tid haft vanskeligheder med at rekruttere dygtige tømrersvende, fordi der i en buldrende byggebranche har været rift om dem.

Men den aktuelle opbremsning i byggeriet begynder nu at kunne mærkes. Det skriver Toppenberg H.O.K. i et netop offentliggjort årsregnskab.

- På det seneste efter regnskabsårets afslutning oplever vi øgede ansøgninger fra tømrere, som er blevet ledige, lyder det.

Tre år med millionoverskud

Toppenberg, der har mange almene boligselskaber som kunder, kan skrive sin historie helt tilbage til 1918. Erik Toppenberg, der i dag ejer firmaet, er tredje generation efter stifteren.

I seneste regnskabsår tjente virksomheden 2,5 millioner kroner efter skat. Lidt mindre end året før, men dog tredje år i træk med overskud.

Bruttofortjenesten, der er omsætningen fratrukket de direkte omkostninger, var på 40 millioner kroner.

I ledelsesberetningen står der, at det seneste år har været turbulent med stigende materialepriser, som har påvirket prisniveauet så meget, at virksomhedens kernekunder – det vil sige især almene boligselskaber – er tilbageholdende med at igangsætte nye opgaver.

- Derfor har det været vigtigt, at vi ved indgangen til regnskabsåret har haft en solid ordrebeholdning, så såvel omsætning som resultat er landet på et acceptabelt niveau. På det seneste har vi dog set en lille opblødning både i materialepriserne og i kundernes vilje til at arbejde med nye projekter, skriver Toppenberg i regnskabet.

Toppenberg H.O.K. havde i regnskabsåret 2021/22 i gennemsnit 80 fuldtidsansatte. Foto: Henrik Louis

Udskudte projekter

På grund af de stigende materialepriser har almene boligforeninger over hele landet måttet udskyde eller skrotte byggeprojekter. Prisstigningerne har nemlig medført, at mange af de almene nybyggerier i Danmark ikke overholder det fastlagte beløb, som der må bruges på byggerierne.

Staten har fastsat et rammebeløb, som er et maksimumbeløb på, hvor meget det må koste at opføre almene boliger. Rammebeløbet er sat for at sikre, at beboerne får en husleje, der er til at betale.

Den seneste tid er materialeprisernes himmelflugt imidlertid bremset. Og hos Toppenberg ser man da også nogenlunde optimistisk på det næste års tid.

- For det kommende år forventes et uændret aktivitetsniveau og resultat, skriver ledelsen i regnskabet.

Toppenberg H.O.K. havde i regnskabsåret 2021/22 i gennemsnit 80 fuldtidsansatte.