Tom og familien har knoklet i fiskebutik i årevis - men nu må de give op

HOU:Det er strømmet ind med kærlige beskeder, efter at familien bag Tom's Fiskebod i Hou har meddelt, at den lille fiskebutik må lukke. En kombination af sygdom og stigende energi- og fiskepriser har tvunget familien ud i den svære beslutning:

- Det gør ondt. Vi er meget berørte af det, fortæller Maria Neustrup.

Hun er datter af Anette og Tom Neustrup, der har haft fiskebutikken på skolevej i Hou i så mange år, at der lige må regnes efter en ekstra gang for at komme frem til det præcise antal år. Sikkert er det, at den nu 70-årige Tom Neustrup begyndte som fisker efter at have "smidt skoletasken" i syvende klasse og siden kørte på landet med salg af fisk fra sin bil. Senere blev det til en salgsvogn i kortere tid, men det skulle vise sig, at fiskeboden var præcis det, kunderne ville have. Her kunne de se sprællende, friske fisk komme ind og blive gjort klar til kunderne eller lavet til de berømte og storsælgende fiskefrikadeller eller stjerneskud.

Den nu 63-årige Anette Neustrup kom til som 17-årig, og datteren Maria har været med i 31 år. Sønnen Richardt har også været med i årevis i butikken, hvis ikke han har været på havet for at hente friske forsyninger.

Tom, Maria, Anette og Richardt Neustrup har stået skulder ved skulder i Tom's Fiskebod. Men nu er det slut. Privatfoto

- Det har ikke været et arbejde. Det har været en livsstil. Jeg har selv kendt kunder, siden jeg blev konfirmeret, og jeg har fulgt med i deres liv. Det fylder mest, at vi kommer til at savne folk, lyder det fra en berørt Maria Neustrup.

Hun kommer med et eksempel på det nære forhold til kunderne, hvoraf en er en ældre herre, der har mistet sin hustru.

- Han fik et kram, og det siger alt, at jeg kan gøre det, uden at det føles mærkeligt, siger Maria Neustrup.

Et opslag om lukningen på fiskebodens facebookside har givet et hav af reaktioner og kommentarer. Det er ikke kun fra lokalområdet men også fra folk, som er kommet til Hou eller Hals som turister i årevis og har haft en tradition med at handle i Tom's Fiskebod. Blandt stamkunderne er folk, der er kørt rigtig langt for at handle i fikseboden.

- Det er vi meget beærede over, fastslår Maria Neustrup.

Men fiskebutikken kan også mærke, at folk i dag må prioritere, hvad de bruger penge på. Og nedgang i salget er kommet oven i stigende priser på energi og fisk samt især sygdom, idet Tom Neustrup har været indlagt og skal i genoptræning.

- Vi er alle slidte. Og nu har de stigende priser knækket os. Alene fiskepriserne er jo blevet fordoblet eller mere. Vi har prøvet alt, men vi mærker også, at vi mangler kunder. Folk har simpelthen ikke råd til det. Vi har forståelse for, at de må prioritere. Men det har været en megahård beslutning at lukke, fortæller Maria Neustrup.

Hun er også massør og vil nu koncentrere sig 100 procent om sin klinik i Nørregade i Hou. Og Anette Neustrup? Hun vil gerne have et nyt arbejde, skulle vi hilse og sige.