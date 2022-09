Toni vil være størst: Nyt koncept på vej på havnen

AALBORG:Det er ikke tilstrækkeligt, at folk køber et måltid mad en gang i mellem på Aalborg Streetfood, mener indehaver Toni Jørgensen.

Gæsterne er her måske en time eller to, men han vil så gerne have, at de bliver lidt længere.

Aalborg Street Food åbner dørene op for udeservering d. 1. maj og indeservering d. 6. maj. Privatfoto

Toni har store ambitioner om at få publikum til at blive hængende i området hele dagen og gerne aftenen med.

Stedet er kendt for at have madboder fra hele verden.

Men under samme tag, i hallen lige ved siden af, blomstrer en ny forretning op. En arkadehal med plads til 60 spille- og flippermaskiner, der om ganske kort tid slår dørene op. Her kan man spille gamle 80'er- og 90'er-klassikere som Pacman og forskellige flippermaskiner.

Aalborg Streetfoods nye arkadehal har masser af gamle 80'er- og 90'er-spil. Her er det spillet "Daytona Championship USA 3" fra 1994. I alt 60 spil er stillet op. Spillene vil løbende blive udskiftet. Arkadehallen åbner fra 1. oktober. Hvert spil kommer til at koste en 10'er. Foto: Martél Andersen

Retro-hygge

Maskinernes formål er at sørge for, at folk får lyst til at blive hængende i området og måske købe lidt mad og drikke samtidig. Indehaveren forestiller sig, at det kan blive et nyt og spændende datingsted for kærestepar og venner.

- Der er jo noget nostalgi og retro over det, som jeg tror rammer flere aldersgrupper, siger Toni Jørgensen, indehaver, Aalborg Streetfood.

En bar bliver åbnet i samme område. Planen er, at alt er klart fra 1. oktober i år.

I den tilstødende eventhal er der allerede flere arrangementer med underholdning, musik og shows.

Eventhallen bruges også til upcoming bands, der kan benytte lokalerne på favorable aftaler med Aalborg Streetfoods nye shop i shop-koncept.

- Det skal være hyggeligt at være her. Man kan sidde og spise frokost, og så kan man spille spil om eftermiddagen og måske gå til lidt underholdning eller comedy om aftenen, siger Toni Jørgensen.

Aalborg Streetfood har også et område med shuffleboards, som det er populært at leje. Foto: Martél Andersen

Aalborg Streetfoods forretningskoncept Aalborg Streetfood indehaves af Toni Jørgensen, Eirini Paneli og Richard Holmes, der har defineret forretningskonceptet.

Stedet ligger i en hal ved lystbådehavnen i Aalborg, hvor 13 madboder tilbyder forskelligt udvalg. Inden- og udendørs står der adskillige bænke.

Indehaverne af boderne betaler husleje for deres standplads. Boderne er cirka lige store og betaler derfor samme husleje. Erfaringen viser, at alle pladser er lige gode, fordi gæsterne som regel tjekker alle boder ud, inden de bestemmer sig.

Alt salg af mad- og drikkevarer sker fra en central bar, hvor alle indtægter går til Aalborg Streetfood.

1. oktober åbner arkadehal med tilhørende bar i det tilstødende lokale, hvor der i forvejen er shuffle boards, karaokerum og en eventhal, hvor der løbende er arrangementer.

Karaokerum og shuffleboards lejes på timebasis. I arkadehallen koster hvert spil 10 kroner. Alle spillemaskiner er lejet, så de løbende kan skiftes ud.

Indehaveren reinvesterer løbende overskuddet i forretningen. Ønsket er at få flere events og flere gæster til at blive i området i længere tid, fordi de kan hygge sig med flere forskellige ting.

Aalborg Streetfood er færd med at indgå dialog med Aalborg Kommune om støtte til kulturelle arrangementer. Aalborg Streetfood VIS MERE

Vil være størst

Toni Jørgensen forventer med de mange nye tiltag at kunne tiltrække langt flere besøgende til Aalborg Streetfood.

- Målet er at blive en af de største turistattraktioner i Nordjylland. Hvis vi kan nå op på 2000 daglige gæster i gennemsnit, får vi sund økonomi i alle køkkener og kan investere noget mere og få endnu flere events, siger Toni Jørgensen.

Han oplyser, at man p.t. er et stykke fra målet.

Har investeret millioner

Toni Jørgensen har stor erfaring med street food-konceptet. Han har haft street food marked i Oslo i flere år med stor succes. Det har han solgt nu.

Han har investeret et større millionbeløb i Aalborg Streetfood, som han overtog fuldstændigt i 2020 midt under coronakrisen. Han vurderer, at han har investeret omkring seks-syv millioner her de sidste to et halvt år.

De første 1,5 år var en hård tid. Her sov indehaveren ofte på en madras på grund af de lange arbejdsdage.

Der er brugt meget energi på at omtænke konceptet af Aalborg Streetfood, som han overtog driften af. Ifølge ham selv, fordi alt skulle være perfekt. Det har givet nogle knubs undervejs:

- Jeg investerer mig selv 100 procent, når jeg går ind i noget. Det kan godt give nogle konflikter, men jeg betragter nok stedet her som mit barn, som jeg gør alt for at beskytte og udvikle, siger Toni Jørgensen.

Opstarten var tæt på at få ham til at gå ned med stress, men han kom igennem det, fordi han brænder for at skabe et stort kulturelt samlingssted for Aalborg.

Alt overskud reinvesteres

Han understreger, at Aalborg Streetfood bestemt ikke er nogen guldgrube. Han reinvesterer det meste af overskuddet og udbetaler kun sig selv en yderst beskeden løn, selvom han arbejder alle ugens dage. Men han tror fuldt og fast på sit projekt.

Han oplyser, at han er forsigtig i sine økonomiske overvejelser for Aalborg Streetfood, da han i en periode har arbejdet som aktierådgiver og ved, hvordan man skal lægge strategier. Han håber, at de mange penge, han har investeret, tjener sig hjem igen.

- Jeg tror absolut, det er realistisk at gøre stedet til en god forretning. Når vi får de sidste nødvendige tilladelser på plads, bliver det her et sted, hvor folk får lyst til at hænge ud hele dagen. Det her er et folkeligt sted for hele byen og hele Nordjylland, siger Toni Jørgensen.