Top 10: Her er de mest populære el-biler i Nordjylland

NORDJYLLAND:El-biler er på vej frem, også i Nordjylland.

Det viser nye tal fra De Danske Bilimportører.

I april var næsten hver tredje nyindregistrerede bil i landsdelen en el-bil eller en såkaldt plug-in hybridbil med både el-motor og benzin-motor. Det er mere end i samme måned året før.

Udbredelsen af opladelige biler går hurtigere end forventet Mads Rørvig, direktør, De Danske Bilimportører

Man kan stadig køre længere i en benzinbil, inden der skal tankes op, sammenlignet med el-bilers kørsel mellem hver opladning.

Det spiller formentlig ind på valget mellem el-biler og hybrid-biler. Lidt over hver femte af de nyindregistrerede biler i Nordjylland i april var plug-in hybridbiler, mens de "rene" el-bilers andel var noget mindre, knap syv procent.

- Udbredelsen af opladelige biler går hurtigere end forventet. Hvis stigningen fortsætter i samme tempo, stiller det for alvor krav til, at vi hurtigt får udbygget lade-netværket i hele Danmark, siger Mads Rørvig, direktør for De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.

