Topchef for 700 ansatte i Nordjylland stopper uden forklaring - comeback til tidligere direktør

NORDJYLLAND:En af Nordjyllands største virksomheder skifter ud på direktørposten uden nogen uddybende forklaring.

Det drejer sig om den svenskejede vindueskoncern Inwido, der beskæftiger knap 700 ansatte i Nordjylland.

Siden 2016 har Asger Drewes Jørgensen været administrerende direktør for Inwido Denmark, med adresse på Østre Havnegade i Aalborg. Men i slutningen af sidste år meddelte han pludselig bestyrelsen, at han ønskede at stoppe.

Bestyrelsesformand Henrik Nyby, der også er direktør i Outrup Vinduer og Døre, har ikke kendskab til årsagen bag fratrædelsen og henviser til Henrik Hjalmarsson, der er administrerende direktør for Inwido-koncernen.

- Asger Drewes Jørgensen sagde op, fordi han valgte at søge nye udfordringer, siger Henrik Hjalmarsson.

- Hvad der ligger i det, må du spørge Asger Drewes Jørgensen om, tilføjer han.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Asger Drewes Jørgensen, men uden held.

Asger Drewes Jørgensen. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Flytter fra Løgstør-virksomhed

Inwido Denmark ejer blandt andet Outline Vinduer i Farsø samt KPK Vinduer, Outrup Vinduer og Døre samt Frovin - alle i Nykøbing Mors.

Fabrikkerne beskæftiger tilsammen, hvad der svarer til knap 700 fuldtidsansatte - ifølge regnskaberne for 2020.

Indtil videre har økonomidirektør Bjarne Vognsen sat sig i direktørstolen, men det bliver kun for en kort bemærkning.

Fra 1. april vender en tidligere direktør nemlig tilbage.

Det er 50-årige Mads Storgård Mehlsen, der er ansat som direktør - igen.

Mads Storgård Mehlsen

Mads Storgård Mehlsen var direktør i Inwido Denmark, indtil at Asger Drewes Jørgensen overtog. Herefter var han vicedirektør i koncern-afdelingen Emerging Business Europe.

Siden 2017 har Mads Storgård Mehlsen været direktør i Jeld-Wen Danmark.

Jeld-Wen Danmark, der har engelske ejere, har adresse i Løgstør og har også produktion af døre i byen.

I alt har Jeld-Wen, der har fabrikker flere vindues- og dør-fabrikker i Danmark, knap 600 fuldtidsansatte.

Overskuddet er fordoblet

Mads Storgaard Mehlsen var senest hos Inwido i 12 år.

I den periode, hvor Asger Drewes Jørgensen har stået i spidsen for Inwido Denmark, er overskuddet vokset fra 88,1 millioner kroner og til 171,5 millioner kroner i det seneste offentliggjorte regnskab - for 2020.

I seneste regnskab trak de svenske ejere 75 millioner kroner ud i udbytte.