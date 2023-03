Topchef stopper omgående på stor nordjysk virksomhed

AALBORG:Over 600 ansatte skal have ny chef.

Bladt Industries skriver i en pressemeddelelse, at virksomheden og Anders Søe-Jensen er blevet enige om, at Anders Søe-Jensen stopper som administrerende direktør i virksomheden.

Det sker med øjeblikkelig virkning. Bladt Industries melder i samme ombæring, at virksomheden ikke står til rådighed for yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Anders Søe-Jensen har været administrerende direktør for en af Nordjyllands største arbejdspladser i tre år. I samme periode har selskabet tabt over 100 millioner kroner.

Virksomheden skriver, at den nuværende finansdirektør, Michael Glavind, overtager ansvaret som administrerende direktør fra dags dato, indtil virksomheden har en ny permanent løsning på plads.

Midlertidig løsning på plads

Bestyrelsesformand for Bladt Industries, Bjarne Moltke, takker i forbindelse med det afbrudte samarbejde Anders Søe-Jensen for sit treårige arbejde i virksomheden.

- I de næsten tre år Anders Søe-Jensen har været i Bladt har han blandt andet sikret en fyldt ordrebog for de næste to år og initieret en række interne forbedringsprojekter, herunder etableringen af en ny ledergruppe.

- Vi har nu brug for et nyt fokus og har derfor besluttet, at der skal nye kræfter til på posten som administrerende direktør, og jeg ser frem til snarest muligt at kunne annoncere, hvem der tager over på permanent basis. Jeg vil gerne sige Anders en stor tak for indsatsen og ønsker ham det bedste fremover, siger Bjarne Moltke Hansen i en pressemeddelelse.

Den midlertidige administrerende direktør, Michael Glavind, udtaler i samme ombæring, at han vil fokusere på virksomhedens drift og økonomiske performance.

- Jeg vil nu med udgangspunkt i det fundament, der er opbygget, fokusere på den yderligere forbedring af virksomhedens drift og finansielle performance. Jeg vil køre den satte kurs videre for at sikre, at Bladt for alvor kan udnytte de mange muligheder, det lovende marked for havvind repræsenterer, siger Michael Glavind i pressemeddelelsen.

Satsede alt på et forretningsben

Nordjyske talte i sommer med den afgående direktør om hans visioner og planer for vindmølleproducenten.

Under hans ledelse blev det besluttet at satse udelukkende på offshore vindenergi. En beslutning, som han udtrykte tryghed ved.

- Er der en risiko forbundet med beslutningen om at satse udelukkende på et forretningsben? Ja, det er der, men for at den risiko ville blive reel, kræver det, at hele branchen for offshore vindenergi bliver lukket ned. Det ser jeg absolut ingen risiko for.

På bundlinjen havde beslutningen indtil videre givet underskud. Anders Søe-Jensen vedkendte sig, at det var hans ansvar. Men han hæftede sig også ved, at udviklingen så ud til at vende.

- Bundlinjen er ikke køn, men forretningen fremadrettet ser god ud, fortalte daværende administrerende direktør, Anders Søe-Jensen, i sommeren 2022 til Nordjyske Arkivfoto: Claus Søndberg

Afviklingen af Bladt Industries tidligere kerneområder var på det tidspunkt ved at nå sit endelige. Derfor turde den daværende administrerende direktør godt spå om bedre tider

- Vores forventninger til i år (2022, red.) er gode. Vi forventer et godt resultat, og så vil jeg ikke sige mere om det, sagde Anders Søe-Jensen.

Ordrebogen var på det tidspunkt fyldt op i både 2024 og 2025 på begge virksomhedens produktionspladser.

Derfor var han ikke afvisende overfor at udvide Bladt Industries produktionskapacitet.

- Jeg har jo ikke sagt, at jeg ikke vil udvide, sagde Anders Søe-Jensen uden at komme det meget nærmere.

Hvorvidt den ambition er en del af den midlertidige og kommende administrerende direktørs planer er uvist.

Bladt Industries beskæftiger omtrent 600 ansatte og havde i 2021 en omsætning på langt over to milliarder kroner.