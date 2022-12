Trævirksomhed fra Støvring vinder pris for bæredygtigt byggeri

STØVRING:Virksomheden Keflico A/S i Støvring er et godt eksempel på, hvordan innovation og bæredygtighed kan gå hånd i hånd. Det er baggrunden for, at Dansk Industri Aalborg har hædret Keflico med sin initiativpris.

Prisen blev overrakt tidligere i dag, fredag 16. december, på virksomhedens hovedsæde i Støvring. For overrækkelsen stod næstformand i DI Aalborg, Henrik Hagens, og borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth. Alle medarbejdere var inviteret til at deltage i festligheden.

Keflico A/S har i mere end 50 år været en af Danmarks førende træhandelsvirksomheder. Et forandret marked, som følge af klimakrise og krig i Europa, har fået virksomheden til at nytænke forretningsgrundlaget, og det har resulteret i imponerende vækst de seneste par år.

- Keflico rammer perfekt ind i en ny, mere bæredygtig orienteret byggebranche. Det er en virksomhed, der virkelig tager bæredygtighed seriøs, og tager det ansvar på sig, det medfører, siger Henrik Hagens, næstformand i DI Aalborg, i en pressemeddelelse.

FSC-certificeret træ

Allerede i 2016 indførte Keflico som den første danske trævirksomhed en bæredygtig indkøbspolitik, og siden har størstedelen af importen bestået af FSC-certificeret træ.

Derudover tog virksomheden i 2021 initiativ til ”An Amazon Initiative”, hvor 30 betydende aktører fra hele Europa underskrev et åbent brev til de brasilianske myndigheder og NGO’er med det formål at fremme tropisk træ fra bæredygtig skov og skovdrift.

- Vi kommer helt sikkert til at se flere tænke træ ind i byggeriet, fordi det giver god mening i forhold til de klimamålsætninger, vi som samfund skal nå.

- Det skal selvfølgelig foregå på en bæredygtig måde, som tager hensyn til biodiversitet, lokalbefolkning og klimaet, og det viser Keflico, at de er frontløbere på, forklarer Henrik Hagens.

Bremsede import fra Rusland

Stigende materialepriser, usikre globale forsyningskæder og mangel på arbejdskraft har efterhånden været en del af virkeligheden for hele industrien siden starten på krigen i Ukraine.

Cirka 10 pct. af Keflicos import kom fra Rusland og Ukraine, men virksomheden valgte at bremse importen fra Rusland som følge af invasionen af Ukraine.

Keflico har tacklet de svære tider ved at navigere proaktivt i transport- og forsyningskrisen. Det har bl.a. betydet lancering af nye, bæredygtige produkttyper og mindre kendte træsorter på det danske marked.

- Ligesom mange andre virksomheder stod vi naturligvis også overfor en usikker situation, hvor vi hverken kunne være sikker på forsyningskæderne eller efterspørgslen.

- Så for at tackle udfordringerne har vi tænkt i nye baner for at gøre nye, men også eksisterende, produkter mere tilgængelige for den danske industri og byggeri i en tid med stor usikkerhed.

- Det har uden tvivl styrket os og vores forretningsgrundlag, siger kommerciel direktør i Keflico Camilla Hyldgaard Thomsen i pressemeddelelsen.

Belønning af medarbejdere

I Keflico fejrer man hinanden. Og derfor har firmaet også valgt at indføre en fælles overskudsdeling for at anerkende den indsats, som medarbejderne har bidraget med.

- Hos os skal medarbejderne også have del i den store værdi, som indsatsen resulterer i. Det er en holdindsats, og det skal komme til udtryk, når regnskabet gøres op, fortæller administrerende direktør i Keflico, Mads Stenstrop.