Trafik-gakgak i Limfjordstunnelen – der må gøres noget nu

Du har uden tvivl bemærket det, hvis du er én blandt de mange tusinde bilister, der om morgenen og eftermiddagen skal passere igennem Limfjordstunnelen.

Aldrig har trafikken været tættere, og det bliver formentlig kun værre og værre. Nye tal viser, at der i september blev sat rekord for det antal biler, der i gennemsnit passerer tunnelen om dagen. 85.757 - en stigning på næsten 20 procent over de seneste otte år.

Grænsen for kritisk trængsel i tunnelen er for længst overskredet. Vi kan ikke en gang se grænsen længere. Og hvis man tror, at de kaotiske trafikforhold er toppet, kan man godt tro om igen.

Nordjyderne får – ligesom danskerne generelt – flere biler, og vi kører mere i dem. Læg dertil, at Aalborg vokser i indbyggertal, og du har opskriften på et trafikalt knudepunkt, som kan give selv de mest tålmodige bilister grå hår i hovedet.

At trafikken sander til – og direkte går i stå – er alvorligt. Det er ikke blot spild af tid (og liv), det er også dyrt. Spildtid i trafikken koster samfundet milliarder af kroner og er til daglig gene for de mange nordjyder, som hver dag pendler til og fra arbejde.

Og med en tidshorisont, som rækker frem til mindst 2032, før en 3. Limfjordsforbindelse kan være klar, er der behov for at gøre noget ved problemet nu og her.

Heldigvis er der flere greb at dreje på.

For det første skal der gøres noget ved de farlige vognbaneskift, som bilisterne i og omkring Limfjordstunnelen hver dag begiver sig ud i for at spare få sekunder – og som i stedet ofte ender i uheld.

Den nordjyske Venstre-politiker Preben Bang Henriksen foreslog allerede i januar sidste år, at det skal være forbudt at foretage vognbaneskift 200 meter før indkørsel til Limfjordstunnelen mod nord. Det blev afvist af transportministeren.

Måske man burde tage det op til genovervejelse?

Ifølge trafikforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet, kan intelligente transportsystemer også være med til at mindske kødannelse. Han taler om bl.a. avanceret styring af hastighedstavler, som kort sagt forsøger at sænke hastigheden, når trafikken bliver for tæt – og dermed forhindrer, at den går helt i stå.

Få venligst taget det i brug hurtigst muligt.

Langt hen ad vejen handler tilsandet trafik og kødannelse også om sund fornuft. Evnen til som bilist at holde afstand og at overholde reglerne for sammenfletning. Det ville løse en del.

Men måske vi også bør spørge os selv, om arbejdspladserne skal indrettes mere fleksibelt? Én ting er muligheden for hjemmearbejde. Noget andet er, om man bør arbejde mere med forskudte mødetider?

Uanset hvad bør det stå klart for enhver, at situationen i og omkring Nordjyllands største trafikale knudepunkt er uholdbar. At en tredje forbindelse måske står klar om 11 år bør ikke være en sovepude.

Lad os nu komme ud af starthullerne.