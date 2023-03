Transportbranchen i oprør: Minister måtte svare for udskældt afgift

HURUP:Intet nyt overhovedet. Afgiften kommer, og det bliver vores kunder, der skal betale den ekstra omkostning for at få deres varer transporteret.

Sådan lyder konklusionen fra vognmand Niels Christensen fra vognmandsfirmaet N.C. Christensen og Sønner A/S i Hurup. Han var en af de mere end 60 deltagere, som havde taget imod Thy Erhvervsforums invitation til at møde transportminister Thomas Danielsen (V), for at drøfte konsekvenserne af den kilometerbaserede og CO2-differentierede vejafgift, som ventes at blive en realitet fra 1. januar 2025.

Niels Christensen har 42 lastbiler. De kører årligt 4,5 millioner kilometer. Han regner med, at vejafgiften på 1,37 kr. pr. kørt kilometer vil påføre hans firma en årlig meromkostning på omkring seks millioner kroner.

Vognmand Niels Christensen fra vognmandsfirmaet N.C. Christensen og Sønner A/S i Hurup understreger, at han ikke er modstander af grøn omstilling. Problemet er bare, at transportbranchen ikke kan finde alternativer til de nuværende dieseldrevne lastbiler inden 2025 Foto: Bo Lehm

Deltagerne i mødet var både repræsentanter for vognmandsbranchen i Nordvestjylland - ikke mindst fra Thy og Mors - og repræsentanter fra transportafhængige produktionsvirksomheder. De mødte en transportminister, som klart tilkendegav, af den kilometerbaserede vejafgift kom, men som også udtrykte ønske om at få en positiv dialog og gode inputs til, hvordan afgiften kan indføres.

- Vi skal finde den bedste løsning, sagde ministeren, som efter en debat med de fremmødte konstaterede, at afgiften, der blev aftalt i den tidligere regering, er fulgt med over i den nuværende, som et kompromis som meget andet.

Thomas Danielsen pegede på muligheden af at flytte mest muligt af afgiften fra kørsel på de lange landeveje til miljøzoner i byerne og på, at give mulighed for at øge vægt og volumen på de transporter, der kræver mange landevejskilometer.

Transportminister Thomas Danielsen (V) tilkendegav, af den kilometerbaserede vejafgift kom, men udtrykte ønske om at få en positiv dialog og gode inputs til, hvordan afgiften kan indføres Foto: Bo Lehm

- Det her er tossestreger, som rammer et Produktionsdanmark, der er afhængig af at få sine produkter kørt væk, sagde Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), mens hans kollega fra Skive Kommune, Peder Christian Kirkegaard (V) meget direkte konstaterede, at Thomas Danielsen havde "arvet en møgsag".

Blandt andet fordi afgiften skal tilskynde til, at flytte en større del af transporten over på klimavenlige køretøjer

- Men teknologien er der ikke i 2025, så hvorfor ikke implementere afgiften i takt med den teknologiske udvikling, sagde Peder Christian Kirkegaard.

Carsten Beith, formand for DI Thy-Mors talte om "dårligere rammevilkår for virksomheder i Udkantsdanmark", når afgiften er en realitet. Han kaldte afgiften "forhastet" netop fordi det ikke er muligt at skifte de nuværende dieseldrevne lastbiler ud med eldrevne.

- Se i stedet på muligheden af en dieselafgift, sagde Carsten Beith.

- Det vil ramme alle dieselbiler. Kilometerafgiften vil ramme mere præcist, sagde ministeren, som pegede på, at afgiften indføres i to faser. 1. januar 2025 på det overordnede vejnet og to år senere på det øvrige vejnet.

- Det giver tid til at lave el-løsninger, sagde ministeren.

Niels Christensen er ikke enig.

- I 2025 er der ikke el-lastbiler klar. Vi skal helt frem til 2050, før der er så mange el-lastbiler på vejene, at de kan løfte 65-70 procent af transportarbejdet. Reelt har vi ikke alternativer til de nuværende lastbiler, så hvorfor ikke i første omgang indføre en generel CO2-afgift på fossile brændsler. Bliver den på 50 øre literen, får staten det samme provenu, som kilometerafgiften vil give, siger Niels Christensen.

Han ser pessimistisk på mulighederne for at finde alternativer til kilometerafgiften.

- Jeg er bange for, at løbet er kørt. Der er flertal for at indføre afgiften. Nu må vi forberede vores kunder på, at der kommer en stigning i deres udgifter til transport. Vi er ikke modstandere af grøn omstilling, men vi har ikke en ærlig chance for at udskifte 42 dieseldrevne lastbiler ud med eldrevne inden 1. januar 2025, siger Niels Christensen.