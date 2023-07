Ejer taber 25 millioner kroner på Hanstholm-fabrik: Nu kan den blive din

HANSTHOLM:I 2020 fik Hesselholt Fisk Eksport i Hanstholm ny ejer, men det gik ikke som håbet.

Fiskefabrikken har tabt penge hvert år siden overtagelsen.

Og i november besluttede ledelsen at lukke virksomheden og fabrikken.

Alligevel stopper den økonomiske blødning for ejeren ikke her. Det viser et...