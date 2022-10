Tredoblede medarbejderstaben på ét år - nu er de konkurs

PANDRUP:Det startede som en lille, lokal cykelbutik.

Siden fik de fart i pedalerne, og deres elektriske ladcykler og kabinescootere tiltrak kunder i hele Danmark. På kort tid blev medarbejderstaben tredoblet, og virksomheden voksede ud af sine lokaler.

Nu er firmaet bag Dream-bikes gået konkurs, og de 16 medarbejdere er opsagt og fritstillet.

Det er ifølge Nordjyskes oplysninger en række tragiske omstændigheder i ejerkredsen, der har ført til konkursen. Men de står ikke alene.

Allerede tidligere i år var selskabet bag Dream-bikes, Nordic Bike ApS, i økonomiske problemer. Det fremgår af seneste regnskab. Egenkapitalen var væk, og den fortsatte drift var afhængig af kredit fra banken.

Dream-bikes tilbød fremvisninger af sine cykler og scootere hjemme hos kunderne. Firmaet havde to sælgere ansat med kørsel i hele landet. Foto: Martél Andersen

Negativ drift

Men i sommer lykkedes det at redde firmaet. Cykelforretningens pengeinstitut, Sparekassen Danmark, sagde ja til at yde et lån. Også Vækstfonden troede på projektet og spyttede i kassen. Det fremgår af tingbogen.

Det så altså lyst ud for Dream-bikes, men sidenhen gik driften igen i minus, og i midten af oktober var ejerne tvunget til at begære cykelfirmaet konkurs.

De 16 medarbejdere i Dream-bikes blev fritstillet tidligere i denne uge, oplyser kurator Lars Kühnel.

- Man har 14 dage som kurator til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre i forhold til medarbejderne. Vi kunne se, at det ikke gav mening at fortsætte driften og fortsætte det fra konkursboets regi. Selve driften var negativ, så det var ikke realistisk at tro, at vi kunne gøre det bedre.

- Derfor har vi valgt at opsige og fritstille alle medarbejdere, siger Lars Kühnel, der er partner i advokatfirmaet Kühnel.

Mister reklamationsret

Kunder hos Dream-bikes har på Facebook, Trustpilot og i mails til Nordjyske efterlyst svar på, hvad der sker med deres reklamationsret.

- Hvis man har købt sin cykel eller andet gennem Dream-bikes, er der desværre ikke rigtig noget at gøre. Hvis det er et produkt, man har købt gennem en anden - for eksempel en cykelhandler - er det der, man skal henvende sig og reklamere. Men ellers er reklamationsretten desværre tabt, siger kurator Lars Kühnel.

Står man som kunde med en reklamation på en cykel eller scooter fra Dream-bikes, kan man anmelde krav i konkursboet ved at sende en mail eller et brev til Advokatfirmaet Kühnel.

Dream-bikes i Pandrup havde inden konkursen 16 ansatte. De blev fritstillet tidligere på ugen. Foto: Martél Andersen

- Hvis man for eksempel har en motor, der ikke virker på sin elcykel, skal man indhente et tilbud på skrift hos en anden cykelhandler. Det tilbud kan man så sende ind til os som et krav i konkursboet, siger Lars Kühnel.

Det er dog tvivlsomt, om der bliver penge til kunderne, idet cykelfirmaets pengeinstitut og Vækstfonden - som det fremgår af tingbogen - har pant i virksomheden. Dermed står de forrest i køen af kreditorer.

Dream-bikes solgte både elektriske ladcykler og kabinescootere. Foto: Martél Andersen

Salg på gammeldags manér

Dream-bikes producerede elcykler med lad og el-kabinescootere. Firmaet blev stiftet i 2017 i Hune, og tre år senere fik de for alvor gang i salget.

I løbet af 2020 - midt i pandemien - voksede medarbejderstaben fra fem til 14 medarbejdere, og firmaet rykkede i større lokaler på Hjulmagervej i Pandrup for at følge med efterspørgslen.

Firmaet importerede reservedelene til el-ladcyklerne og samlede cyklerne på værkstedet i Pandrup. Kabinescooterne var 80 til 90 procent samlede, når de ankom til Dream-bikes' værksted, hvor firmaets mekanikere lagde sidste hånd på de små eldrevne køretøjer.

Dream-bikes havde to sælgere i henholdsvis Jylland og på Fyn, der på gammeldags manér kørte rundt i hele landet og fremviste firmaets elcykler og kabinescootere. På firmaets hjemmeside kunne kunderne booke en fremvisning af cykler og scootere hjemme hos sig selv.