Trine fik sin egen rustvogn som 18-årig

ROLD: I august kunne 27-årige Trine Blicher Hansen fejre 10-års jubilæum på sit arbejde. I løbet af den tid har hun været med til at begrave flere end tusind døde.

Hun kan godt høre, at det lyder vildt, når hun siger det højt, men for hende er det bare et arbejde. Et arbejde som bedemand.

Som 17-årig var hun første gang med sin far ude til et dødsfald. Hun var med et par gange om ugen efter skole for at se faget an, inden hun bestemte sig for at blive en del af hans bedemandsforretning Begravelse til Fast Pris.

Siden er døden blevet hverdagskost, når Trine hjemmevant kører i sin egen rustvogn ud til dødsfald.

