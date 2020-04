Trods coronakrise: I disse fire kommuner i Nordjylland stiger hussalget

NORDJYLLAND:Coronakrisen har påvirket hussalget i Danmark i negativ retning.

På landsplan blev der i marts i år solgt knap seks procent færre villaer og rækkehuse sammenlignet med samme måned i 2019.

Men udviklingen har været forskellig fra kommune til kommune. Faktisk steg hussalget i fire nordjyske kommuner i marts i år sammenlignet med året før. Især i Hjørring Kommune.

Det viser en opgørelse fra boligsiden.dk

Ifølge opgørelsen er der i marts sket en stigning i antal solgte villaer og rækkehuse i 24 af landets kommuner, mens hussalget er faldet i 30 andre kommuner.

Opgørelsen omfatter kun kommuner med mindst 30 hushandler, og derfor er kun 54 af landets 98 kommuner talt med.

- Især i bykommuner ligger salget markant lavere end på samme tidspunkt sidste år. Handelsaktiviteten er faldet med cirka 14 procent i bykommunerne, mens faldet i landkommunerne ligger på fire procent, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, i en pressemeddelelse.

- Der kan være mange årsager til at det går frem eller tilbage. Men generelt er de kommuner, der går frem, områder, hvor det er billigere at købe et hus end i de kommuner, hvor salget går tilbage. Det tyder på, at huskøberne er mere villige til at flytte sig fysisk for til gengæld at spare lidt penge, vurderer hun.