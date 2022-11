Trods konkurs: Juliette fortsætter med optimisme i Klitmøller

KLITMØLLER:Brasserie Juliette i Aarhus er gået konkurs. Det skriver indehaver Juliette Itchner på spisestedets facebookside.

- Covid-19 og nu også krigen har haft så store konsekvenser for vores drift, og selvom vi forsøgte at finde løsninger for at redde det, var der desværre ikke tid nok, skriver hun og fortsætter:

- Juliette var en drøm som blev realiseret i 2012 og har indtil i dag været drevet af de bedste folk og haft besøg af de bedste gæster, som vi vil savne meget

Juliette Itchner skriver ikke specifikt, hvad der har udløst konkursen, men tilføjer dog at hun håber, restauranten får mulighed for at genåbne på et senere tidspunkt.

Det fremgår desuden af opslaget, at Juliette Bistro & Vinbar, som åbnede i Klitmøller i april i år, ikke er omfattet af konkursen.

I gruppen "Klitmøller" har Juliette Itchner lavet et opslag, henvendt til de lokale i surferbyen.

- Juliette i Klitmøller er ikke berørt, og vi fortsætter med stor glæde og optimisme i Klitmøller. Vi kunne desværre ikke finde en løsning i Aarhus mens vi holdt driften i gang, og måtte derfor lukke den. Vi forsøger dog stadig at finde en god løsning, så vi måske kan åbne igen, skriver Juliette Itchner i opslaget her.

Nordjyskes anmelder gæstede Juliette Bistro & Vinbar i Klitmøller i løbet af sommeren, og her blev kvitteret med flotte fire ud af seks gafler til spisestedet.