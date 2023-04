Trods lukning: Danish Crown er i fuld gang med at udvide for 25 millioner kroner

SÆBY:Torsdag morgen stod det klart, at Danish Crown i Sæby lukker. Og at 800 medarbejdere mister deres job.

Lukningen har store konsekvenser for mange mennesker. Men der er også andre konsekvenser, som kan ende med at blive en dyr fornøjelse.

Forsyningen A/S, som er hundrede procent ejet af Frederikshavn Kommune, er i øjeblikket ved at anlægge en ny spildevandsledning til Danish Crown til 25 millioner kroner.

Hidtil er de store mængder spildevand endt på Sæby Rensningsanlæg.

Syd for Sæby

Sidste år begyndte imidlertid arbejdet med en ny spildevandsledning, som skal føre ud på en mark syd for Sæby, hvor Danish Crown ville få deres eget rensningsanlæg.

Her kunne man omdanne spildevandet til energi, så ideen var god nok.

Prisen for den nye spildevandsledning er som nævnt 25 millioner kroner.

Men nu er der som bekendt opstået et ret stort problem.

Slagteriet i Sæby er lukket. Og spørgsmålet er så, om det er forbrugerne i Frederikshavn Kommune, som skal betale for projektet?

Ingen risiko

- Nej, det er det ikke. Da vi lavede aftalen med Danish Crown, tog vi hensyn til, hvis slagteriet af en eller anden årsag lukker ned. Så der er ikke nogen risiko for, at det er de almindelige forbrugere, som kommer til at betale regningen, siger formanden for Forsyningen A/S, Erik Kyed Trolle.

Der skal nu være forhandlinger mellem Forsyningen A/S, Danish Crown og de entreprenører, som udfører projektet.

- Det gode samarbejde, som vi hidtil har haft med Danish Crown, forventer vi fortsætter. Der er forskellige entreprenører involveret i projektet, og nu bliver arbejdet stillet i bero, siger Erik Kyed Trolle, som ikke vil afvise, at der i fremtiden kan blive brug for den nye spildevandsledning, selv om slagteriet er lukket.

- Vi har klimaforandringer, og der er masser af vand, som skal skaffes af vejen. Men først og fremmest vil der køre forhandlinger mellem parterne, og vi regner da med at Danish Crown vil leve op til sine forpligtelser, siger Erik Kyed Trolle.