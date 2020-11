Fugleinfluenza truer: Nu må hønsene blive inde

Fødevarestyrelsen etablerer en 3 km- og en 10 km-zone rundt om den smittede besætning, hvor fjerkræbesætninger vil blive underlagt særlige restriktioner.

Fjerkræ- og ægproducenter opfordres i øvrigt til at tage en række forholdsregler, der skal beskytte deres besætning mod smitte med fugleinfluenza:

Det indebærer blandt andet, at besætningerne skal beskyttes mod kontakt med vilde fugle ved, at fjerkræet går indendørs eller under halvtag. Farmerne skal også sørge for, at der ikke kan bringes virus ind på staldanlæggene ved fodertransporter o. lign.

Foranstaltningerne fortsætter, indtil myndighederne gennem undersøgelser af vilde fugle afgør, at truslen er væk.

Kilde: Fødevarestyrelsen