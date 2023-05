Hustømrerne får kæmpe tab på flere projekter

AALBORG:Hustømrerne har lidt store tab.

Det resulterer nu i et regnskab med et rekordstort underskud.

Ledelsen tøver da heller ikke med at kalde resultatet for skuffende.

- Det har været et hårdt år, fortæller administrerende direktør Morten Sort.

Underskuddet er stort. På hele 24,8 millioner kroner.

Gået galt i en afdeling

Hustømrerne har afdelinger i Aalborg, Aarhus, Kolding og Aabenraa - men det er kun i en af de fire afdelinger, det er gået galt.

- Det er i Aarhus. Her har vi måttet afslutte flere sager med store tab i vores entrepriseafdeling, siger han.

Der er 299 beskæftigede medarbejdere i de fire afdelinger, hvoraf de cirka 90 er ansat i Aalborg.

Og her går det - modsat Aarhus - godt. Derfor har det også kun været i Aarhus-afdelingen af Hustømrerne har sagt farvel til flere medarbejdere.

- Vi har ikke været skarpe nok i vores entrepriseafdeling i Aarhus, siger han.

Medarbejdere er afskediget

Der er derfor foretaget omstrukturering i ledelsen.

- Vi har måttet afskedige flere medarbejdere, og vi får en mindre entrepriseafdeling, siger han.

Morten Sort peger på, at 2022 generelt heller ikke har været et helt nemt år for byggebranchen.

- De stigende materialepriser og mangel på kvalificeret arbejdskraft har også voldt udfordringer, siger han.

Morten Sort forklarer, at der vil være fokus på at skabe en stabil omsætning og en kontrolleret vækst med et større overblik over de enkelte byggesager.

- Det har knebet med overblikket, påpeger han.

Bor i Aalborg

Han understreger, at Hustømrerne i højere grad skal fokusere på byggesager, der passer til organisationen.

- Hustømrerne skal fokusere på det, vi er bedst til: At levere godt tømrerarbejde, siger Morten Sort.

Underskuddet får således ikke konsekvenser for Aalborg, Kolding og Aabenraa.

- Vores andre afdelinger har leveret flotte resultater og både Aalborg, Kolding, Aabenraa og vores serviceafdelinger har præsteret en sund vækst, siger Morten Sort, der selv er vendelbo med bopæl i Aalborg.

En speciel virksomhed

Han har siden 2009 været ansat i Hustømrerne, og har også stået i spidsen for Aalborg-afdelingen, inden han blev administrerende direktør i 2019.

I øvrigt i en virksomhed, som er speciel, påpeger han.

- Det er et kooperativ, der er ejet af medarbejderne. Det bliver derfor noget helt særligt at være en del af vores virksomhed, synes jeg.

Morten Sort understreger, at de uheldige projekter i Aarhus er afsluttet. Af Hustømrernes samlede ordrebeholdning er 298 mio. kr. til udførelse i 2023.

En bedre fremtid

- Vi er trådt ind i 2023 med en flot pipeline. Vi ser derfor ind i et bedre 2023 og 2024, hvor Hustømrerne arbejder benhårdt på igen at levere sorte tal på bundlinjen, siger Morten Sort.

Han kan, ligesom byggebranchen generelt, mærke at den buldrende aktivitet, der har været i de seneste par år, er aftaget.

- Men det er ikke gået i stå. Der er stadig mange opgaver, siger han.

I 2022 var omsætningen i Hustømrerne på 382,4 millioner kroner - det er en forbedring i omsætningen fra 2021 - på 324,7 millioner kroner.