Turistfyrtårn vedtaget: Fire nordjyske kommuner samler nu indsats

NORDJYLLAND:Da byrådet på Læsø mandag aften sagde ja, så blev også realiseringen af det nye turistsamarbejde Destination Nord en virkelighed. Turistsamarbejdet strækker sig langs Nordjyllands østkyst - fra Aalborg i syd til Skagen i nord.

Samarbejdet omfatter således kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Aalborg og senest Læsø - som nu alle har godkendt rammerne for den destinationsudvikling, som skal ske. Destination Nord får Danmarks 3. største turismeomsætning - efter København og Aarhus.

De fire kommuner havde i 2019 ikke mindre end 2,7 millioner overnatninger fordelt på hoteller, lejede feriehuse, campingpladser, lystbådehavne, vandrehjem og feriecentre. Det var en fremgang på 86.000 overnatninger sammenlignet med 2018, og dette tal skal øges endnu mere, hvis det står til de fire borgmestre.

I en pressemeddelelse siger borgmester Birgit Hansen (S) fra Frederikshavn Kommune:

- Vi er glade for det nye samarbejde under navnet Destination Nord. Nordjylland er jo i forvejen danskernes foretrukne feriedestination, og det skal vi udvikle endnu mere – ikke mindst på et tidspunkt, hvor størstedelen af os danskere kommer til at holde ferie herhjemme. Samtidig skal vi på sigt tiltrække endnu flere turister fra vores nabolande – vi har bare så meget at byde på. Vi har både strand og natur, og vi har storby og erhvervsturisme. Det giver os mange ben at stå på, siger hun og fortsætter:

- Vi får en af Danmarks stærkeste destinationsselskaber med en solid økonomi, en god organisering og ikke mindst et uovertruffent produkt. Samtidig repræsenterer vi bæredygtig turisme som fællesnævner, og det bliver en af de store vækstdrivere i de kommende år.

Destination Nord kommer ifølge Birgit Hansen til at være en stærk akse mellem Aalborg i syd og Skagen i nord og det mellemliggende og sammenhængende ø- og østkystprodukt. Alle skal trække på samme hammel – lige fra de lokale og kommercielle aktører til erhvervsliv og kommuner.

Om det siger Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i pressemeddelelsen:

Udover den nordjyske natur så kan Destination Nord også slå på storby og erhvervsturisme. Her et billede fra Aalborg Havnefront. Foto: Destination Nord/Michael Damsgaard

- Vi har haft en god og grundig proces sammen med de tre øvrige kommuner, som efter min mening supplerer hinanden rigtig godt og har et stort potentiale for at tiltrække endnu flere gæster til Nordjylland på grund af områdernes stærke turismemål i forhold til kultur, fantastisk natur, møder og konferencer samt helt unikke bysamfund. Det glæder mig derfor, at vi gennem et nyt, stærkt turismesamarbejde kan få skabt en tydelig profil og formidle de gode historier om Nordjyllands østkyst, så fremtiden kan byde på yderligere vækst i både omsætning, overnatninger og arbejdspladser, siger han.

De to stærke indsatsområder i Destination Nords arbejde bliver dels storby-, erhvervs- og mødeturisme og dels krydstogt-, kyst- og naturturisme.

Resultat af forenkling

Etableringen af Destination Nord er et resultat af aftalen om en forenkling af erhvervsfremmesystemet og herunder at etablere stærkere og større turismedestinationer, der kan skabe bedre sammenhæng i Danmarks turismefremmeindsats.

- Turister ser ikke kommunegrænser, og det er den tankegang, vi nu skal efterleve i den nye konstellation, siger borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V) i samme pressemeddelelse. Og han fortsætter:

- Destination Nord kommer til at råde over landets tredjestørste turismeomsætning, og forventningen er naturligvis, at et tættere samarbejde vil skabe gode betingelser for videre udvikling og beskæftigelse inden for turismeerhvervet, som i dén grad har behov for oprejsning i øjeblikket.

Coronakrise kaster skygger

Den aktuelle coronakrise har kastet mørke skygger over dansk turisme, som i disse uger oplever store konsekvenser i forbindelse med grænselukning og omsætningstab i milliardklassen. Om det siger Læsøs borgmester, Karsten Nielsen (DF):

- Turismen er vores absolutte hovederhverv på Læsø, og der hersker ingen tvivl om, at flere aktører kommer til at lide store økonomiske tab på baggrund af den aktuelle krise. Her har vi en klar forventning om, at den nye destination kan være med til at sikre en vis robusthed og gøre os mindre sårbare i situationer som denne.

Destination Nord er desuden en del af den nationale kampagne ”Genstart dansk turisme”, som er et samarbejde mellem VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Danske Storbyturisme og Danske Destinationer om at kickstarte turismen i Danmark og få flere danskere til at holde ferie i hjemlandet.

Borgmestre og erhvervsfolk i bestyrelse

Det øverste organ i Destination Nord bliver en bestyrelse på ni personer. Medlemmerne af bestyrelsen bliver de fire borgmestre, fire repræsentanter fra erhvervslivet fordelt på de fire kommuner samt en professionel bestyrelsesformand. Den nye bestyrelse afholder konstituerende bestyrelsesmøde i maj 2020, hvor selskabet konsolideres.

Det er desuden planen, at Destination Nord skal være fysisk repræsenteret i både Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Aalborg. Det samlede budget for Destination Nord bliver på 16,4 millioner kroner i 2021.