Overraskende: Cykeludlejning er blevet big business i nordjysk ferieby

Det kan mærkes mange steder i Skagen, når der kommer tusindvis af krydstogtgæster til byen.

Der bliver købt masser af entrébilletter ved museerne, der bliver handlet flittigt i butikkerne, og der bliver spist flere måltider på restauranterne. Så den økonomiske afsmitning kan mærkes rigtigt, rigtigt mange steder.

Én af dem, der kan føle effekten af de mange udenlandske gæster, er 67-årige Hans Henrik Holst. Han går rundt med et stort smil, mens han liner stribevis af køreklare cykler op ved siden af hinanden.

- Man kan jo virkelig mærke, at det her med krydstogterne har udviklet sig. Det er bare blevet større og større med årene, siger Hans Henrik Holst, der om sommeren giver en hånd i virksomheden "Skagen Bike Rental".

Det er store smil på læberne hos Hans Henrik Holst. Han nyder at møde de mange krydstogtturister, der skal leje en cykel. Foto: Henrik Bo

- Tyskerne er glade for at cykle

Denne dag handler det om at modtage det enorme krydstogtskib "Aidanova", der viser sig at have 5584 gæster ombord. Langt hovedparten af dem er tyskere.

- Tyskerne er rigtigt glade for at cykle. Nogle af dem bestiller en guidet cykeltur, mens andre cykler rundt i byen på egen hånd. Men Skagen er i det hele taget meget velegnet til at cykle rundt i - for det er så let at komme rundt i byen på den måde, forklarer Hans Henrik Holst.

Krydstogtgæsterne har på forhånd reserveret 125 cykler, som de vil afhente i Skagen Bike Rentals butik på Vestre Strandvej. Men derudover har Hans Henrik Holst her ved krydstogtkajen på Skagen Havn opstillet 115 cykler til eventuelt cykel-lystne gæster. Skagen Bike Rental har sammenlagt omkring 600 cykler til udlejning - og der kan blive brug for en stor del af dem.

- Jeg vil tro, at vi kommer til at leje mellem 350 og 400 cykler ud i dag, fortæller han.

Men Skagen Bike Rental er langt fra alene om at udleje cykler til krydstogtgæsterne. "Skagen Cykeludlejning" har nemlig et nogenlunde tilsvarende antal udlejningscykler - og derudover er der også en række mindre udlejningsfirmaer i byen.

Og i det her tilfælde - hvor "Aidanova" er på besøg - har også krydstogt-rederiet Aida valgt at tage en betragtelig bunke cykler med til kajen i Skagen.

Så der skal altså bruges mange cykler, når godt 5000 gæster sættes i land - og dertil kommer i øvrigt også en større armé af turistbusser, der fragter gæsterne rundt.

Der er mange om buddet, når der skal bruges cykler. Eksempelvis har rederiet Aida selv en betragtelig mængde cykler med til kajen i Skagen. Foto: Henrik Bo

Markant regnfald

Umiddelbart inden de mange tyske turister skal stige af krydstogtskibet, leverer himlen over Skagen et markant regnfald. Med lidt forsinkelse drister de første turister sig dog alligevel ud i Skagen.

- Men det regnvejr, det kostede sgu noget på cykeludlejningen, siger den stadigvæk storsmilende Hans Henrik Holst.

Selvom han egentlig har nået pensionsalderen, understreger han, at han nyder kontakten med krydstogtgæsterne

- Min kone er otte år yngre end jeg, så hun arbejder stadigvæk. Og jeg kan jo ikke bare bruge al min fritid på at spille golf, så derfor hygger jeg mig med det her. Og jeg må sige, at jeg elsker at møde turisterne - for mennesker er jo altid glade, når de er på ferie, siger Hans Henrik Holst.

Mange skagboer vil nok i øvrigt huske Hans Henrik Holst for hans fortid hos Trælasten Skagen - der i dag er kendt som bolig- og designforretningen Huset Holst A/S. Det er efterhånden mere end ti år siden, Hans Henrik Holst forlod den succesrige familie-virksomhed.