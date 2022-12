Tusindvis ender med at betale skat to gange - er du en af dem?

PRIVATØKONOMI:Tusindvis af danskere snyder hvert år sig selv i skat, fordi de indbetaler mere på en pensionsopsparing, end de får fradrag for.

Det får nu Skattestyrelsen til at komme med en opfordring:

Tjek dine indbetalinger for at undgå dobbeltbeskatning – og gør det gerne hurtigt.

En ny opgørelse fra Skattestyrelsen viser, at godt 38.000 borgere sidste år indbetalte mere på deres ratepensioner end de 58.500 kroner, der var fradrag for.

Det betyder, at de potentielt kommer til at betale skat to gange. Og så er der ikke meget tilbage at putte i lommen.

Dobbeltbeskatningen

Forklaringen er, at der på ratepensioner er et loft over indbetalinger, som der gives fradrag for. Det loft var sidste år 58.500 kroner.

Indbetalinger over det beløb gives der ikke fradrag for. Derfor beskattes de penge, som overskrider loftet, både i indkomståret og når pengene en gang i fremtiden skal udbetales som pension.

Medmindre at den enkelte borger opdager fejlen og får den rettet. Ingen andre gør det for dig.

Det nemmeste er at gøre det i år, før skatten er opgjort. Det vil sige inden nytår. Får man ikke gjort det – eller glemmer man det – er det også muligt til marts, når årsopgørelsen lander.

Her kan man ansøge om at få tilbageført det beløb, der overskrider indbetalingsloftet, eller få det overført til en anden pensionstype med fradrag. For eksempel en livrente.

Underdirektør i Skattestyrelsen, Michael Medom Hansen, oplyser, at for store indbetalinger på en ratepension er anført på den første side af årsopgørelsen.

- Her fremgår beløbet, og vi opfordrer borgerne til at kontakte deres bank eller pensionsselskab. Det er nemlig kun den enkelte selv, der kan sørge for at pengene flyttes til en livrente uden øvre grænse for fradrag eller alternativt få det indskudte beløb over grænsen udbetalt skattefrit, siger han i en pressemeddelelse.

Derfor sker det

Indbetalinger over den fradragsgivende beløbsgrænse sker typisk, fordi borgeren ikke er opmærksom på, at der er et loft for, hvor meget der samlet kan indbetales til en ratepension.

Loftet gælder for den samlede indbetaling til ratepensioner, uanset om indbetalingerne sker gennem en arbejdsgiveradministreret eller privat pensionsordning.

I 2021 var loftet 58.500 kr. I år er det 59.200 kroner, og tallet stiger hvert år.

Langt størstedelen af de borgere, som sidste år uforvarende brød indbetalingsloftet, havde kun indbetalt op til 10.000 kroner for meget. Men for nogle var beløbet langt større.

Derfor er der tale om et trecifret millionbeløb, der på denne måde bliver dobbeltbeskattet.

Typisk er der tale om borgere, der har skiftet job i løbet af året, har flere arbejdsgivere og pensionsopsparinger, eller som vælger at lave en ekstra indbetaling på en privattegnet ordning.

Det kan på længere sigt ende med en dobbeltbeskatning.

- Hvis man ikke er opmærksom på, at der samlet set bliver indbetalt over rateloftet, risikerer man at skulle betale skat af de samme penge to gange: I indbetalingsåret og igen i udbetalingsåret. Fra Skattestyrelsen kan vi ikke hjælpe med praktikken i det, men jeg kan gentage min opfordring: Tag kontakt til egen bank eller pensionskasse og læg en plan for pengene. Det er den bedste løsning, siger Michael Medom Hansen.

Alternativerne

Sparer man op til pension via en livrente, er der fuldt fradrag for indbetalingerne, så længe de kommer fra en arbejdsgiver. For private indbetalinger er der som hovedregel et loft på 54.500 kroner i 2022.

For pensionstypen aldersopsparing er der også loft over indbetalinger, selv om der ikke er fradrag ved indbetaling.

Borgere, der finder ud af, at de har fået indbetalt for meget på deres ratepension gennem flere år, kan ifølge Skattestyrelsen også kontakte deres bank eller pensionsselskab for at få pengene flyttet til en anden fradragsberettiget pensionsordning – eller få pengene udbetalt.