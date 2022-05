Hemmelig opfindelse fra Aars: - Det her bliver virkelig stort

AARS:Det begynder at knibe med pladsen på hovedkontoret hos Airmaster i Aars. De ansatte er spredt ud på flere lokationer. Det skyldes den massive tilgang af nye, kvikke hoveder den seneste tid.

I løbet af det næste års tid skulle det problem gerne blive løst, så der kan blive plads til alle de nuværende 180 ansatte på samme matrikel. Produktionen vil dog fortsat være spredt på flere steder i Aars.

- Vi barsler med at bygge ny kantine og kontorfaciliteter, så vi kan få samlet os lidt mere, siger Lasse Mikkelsen, kommerciel direktør, Airmaster.

Lasse Mikkelsen, kommerciel direktør, Airmaster. PR-foto

Stor vækst i Tyskland

Airmaster producerer decentrale ventilationsanlæg. De typiske kunder er virksomheder og skoler. Produkterne udvikles og monteres i Aars. Indmaden købes i udlandet.

Sidste år besluttede den tyske regering, at indeklimaet skulle forbedres for de mindste skolebørn. Der blev afsat en milliard euro (7,5 milliarder kroner) til opgaven. Det satte turbo på væksten hos Airmaster, der har afdelinger i flere lande. I Tyskland har man en samarbejdspartner.

- Vi oplevede massiv vækst i Tyskland det seneste år. Vi har bare et produkt, der rammer rigtigt godt, når det gælder udluftning på gamle skoler, siger Lasse Mikkelsen og oplyser, at også Holland og flere andre lande oplevede god vækst.

Det er især ældre skoler fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, at Airmaster ser et stort marked i. Virksomhedens decentrale ventilationsanlæg har den store fordel, at de er langt hurtigere at sætte op end traditionelle, centrale ventilationsanlæg, som kan tage måske en måned at sætte op. Med Airmasters produkt kan installationen ofte overstås på få dage.

Decentrale ventilationsanlæg I forhold til centrale ventilationsanlæg, der via rør fører luften frem og tilbage mellem de forskellige lokaler, så fungerer decentrale anlæg, som Airmasters, sådan, at der sættes et anlæg op i hvert rum, der har behov for det.

Ifølge Airmasters giver det en række fordele: Anlæggene kan installeres direkte, hvor der er behov og det er let at justere luftmængden op og ned efter behov

Driften kræver mindre energi, da luften ikke skal presses gennem lange rør og energiforbruget kan derfor i nogen tilfælde være det halve af et centralt anlæg. Kilde: Airmasters VIS MERE

Banebrydende produkt

Airmaster forventer, at markedet også vil vokse fremadrettet, om end i et lavere tempo.

- Vi oplever et peak nu. Vi får ikke de her vækstrater de næste 5-10 år, men vi er bevidste om, at indeklima ikke går af mode, så over tid venter vi at øge vores markedsandele, siger Lasse Mikkelsen.

Airmaster i Aars er blandt Europas førende indenfor decentrale ventilationsanlæg. Bo Lehm

Senere i år kommer de første af flere nye produkter, som Airmaster har store forventninger til.

Det mest interessante kommer i starten af næste år. Her vil Airmaster kunne præsentere et helt nyt og banebrydende produkt. Det bliver meget energi- og pladsbesparende og indeholder helt nye funktioner, som vil reducere dine energiudgifter væsentligt.

Hvad opfindelsen helt præcist er, ønsker virksomheden ikke at afsløre endnu af hensyn til konkurrenterne.

- Det bliver virkelig stort. Det er noget, ingen andre har på markedet, siger Lasse Mikkelsen.

Flere ansatte på vej

Der bliver behov for nye medarbejdere i løbet af de kommende måneder.

Virksomhedens geografiske placering i Aars gør, at ledelsen hele tiden søger at gøre sig ekstra attraktive overfor de ansatte. Det sker med frokostordninger, lydhørhed overfor ønsker, sociale arrangementer og støtte til personaleforeningen.

Airmaster er en videnstung arbejdsplads. Indtil videre har det ikke været et problem at tiltrække kvalificerede ansøgere. Det sker med frihed under ansvar, medarbejderpleje, stor lydhørhed og en udfordrende hverdag.

- Vi er en spændende og innovativ arbejdsplads. Hvis man vil arbejde med udvikling af indeklima, så er der ikke så mange andre muligheder i nærheden, siger Lasse Mikkelsen.