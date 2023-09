Udbredt misforståelse om de nye boligskatter: Derfor skal du ikke betale mere

Hvis Vurderingsstyrelsens hjemmeside i disse dage er på overarbejde og serverne spændt til bristepunktet, er det ikke så underligt.

Siden at styrelsen mandag aften åbnede for, at man kan se de længe ventede foreløbige ejendomsvurderinger, har boligejere i hobetal været inde og tjekke tallene for netop deres bolig.

Hvad er min bolig vurderet til? Og hvor meget koster det mig i boligskatter næste år?

Det er de to spørgsmål, man kan få svar på, og selvom den foreløbige ejendomsvurdering kun er – som navnet afslører – foreløbig, er vurderingen vigtig, fordi den bestemmer, om du ender med en skattelettelse eller skatterabat, når de nye boligskatteregler træder i kraft ved årsskiftet.

Men allerede nu er der en udbredt misforståelse, som Vurderingsstyrelsen gerne vil adressere.

Vurderingen og skattebeløbet

Forud for offentliggørelsen af de foreløbige ejendomsvurderinger er der blevet foretaget en række brugerundersøgelser blandt landets boligejere.

De viser, at rigtig mange boligejere forventer, at en højere ejendomsvurdering automatisk er lig med, at man skal betale mere i boligskat.

Det er bare ikke tilfældet.

Selvom din ejendomsvurdering stiger, sænkes selve skattesatsen kraftigt. Skattesatsen for ejendomsværdiskatten – altså hele din bolig – falder fra 0,82 procent til 0,51 procent.

Grundskylden – altså skatten på den grund, din bolig er placeret på – sænkes i alle kommuner til i gennemsnit 7,4 promille.

Derudover skal der kun betales skat af 80 procent af boligens værdi. Det skyldes, at man har indført et såkaldt forsigtighedsprincip, der skulle tage højde for den usikkerhed, der er, når en ejendom vurderes.

Konsekvensen er, ifølge Vurderingsstyrelsens estimater, at 4 ud af 5 boligejere vil opleve en skattelettelse i forbindelse med overgangen til de nye boligskatteregler.

For de resterende 20 procent af boligejerne, som står til at stige i skat, kommer en særlig skatterabat i spil. Den beskytter boligejere mod skattestigninger, så længe de bliver boende i deres ejendom.

Hvis din boligskat stiger på et senere tidspunkt, får du ikke mere i rabat. I stedet kan du indefryse stigningen med et lån, som skal betales tilbage, den dag du sælger boligen.

- Mange boligejere har af gode grunde ikke kendskab til de tiltag i loven, der skal beskytte deres boligøkonomi. Derfor har vi lanceret en oplysningskampagne, som skal sikre, at boligejerne har viden om og forhåbentligt føler tryghed ved de nye regler, forklarer direktør for Vurderingsstyrelsen, Poul Taankvist.

Forskudsopgørelsen

Egentlig skulle landets boligejere have modtaget en endelig vurdering af deres ejendom. Men de er stærkt forsinkede, og derfor har Vurderingsstyrelsen måttet lave foreløbige vurderinger for overhovedet at kunne opkræve boligskatter næste år.

Den foreløbige 2022-vurdering, som nu er landet, afgør, hvad du skal betale i boligskat i 2024. Når din forskudsopgørelse kommer til november, kan du se det præcise beløb i kroner og øre, og om du er blandt de boligejere, der står til en skattelettelse eller skatterabat.

Når de endelige ejendomsvurderinger er klar – formentligt til næste år eller i 2025 – bliver din foreløbige boligskat efterreguleret, uanset om du har betalt for meget eller for lidt.

Det er ikke muligt at klage over de foreløbige ejendomsvurderinger.

Skattelettelse eller skatterabat?

Skatteministeriet har lavet nogle typeeksempler, der indikerer, hvor i landet de nye boligskatteregler forventes at give skattelettelser og skatterabat. Eksemplerne er delt op i billige, typiske og dyre huse – i forhold til gennemsnittet for den kommune, de ligger i.

Boligskatterne på de billigste huse forventes at falde i næsten alle kommuner, fordi skattesatserne bliver lavere i 2024. Det samme gælder huse, der har en ejendomsværdi, som er typisk for kommunen. Kun enkelte kommuner omkring København forventes at få højere boligskatter på de billigste og de typiske huse.

Boligskatterne på de dyreste huse forventes også at falde i det meste af landet. Men i 16 kommuner forventes boligskatterne på de dyreste huse gennemsnitligt at stige. Det gælder navnlig i og omkring København.

Der er dog stor forskel på, hvor meget skatterne vil stige i de enkelte kommuner – og dermed hvor meget boligejerne med de nye regler får i skatterabat.

Du kan se her, hvor meget boligskatterne forventes at falde eller stige i netop din kommune.