Udlejningsboom: Flere fejrer jul og nytår i sommerhus

NORDJYLLAND:Flere fejrer jul og nytår i sommerhus.

Det konstaterer det nordjyske udlejningsbureau Sol og Strand, som de seneste år har mærket stigende efterspørgsel på sommerhuse på netop den tid af året.

Hvordan julen i år nøjagtigt ender med antal bookinger, er endnu uvist, men Sol og Strand forventer stigning. Og det gælder ikke kun i julen.

- I de senere år er der også sket en udvikling i antallet af bookinger hen over nytåret, en stigning på syv procent i perioden 2016-2018, siger administrerende direktør Per Dam, Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, i en pressemeddelelse.

Så mange feriehuse er udlejet i december Antallet af såkaldte husuger booket i december: 2017: 10.300 husuger booket. 2018: 12.400 husuger booket. 2019: 14.700 husuger indtil videre booket i december. Kilde: Feriehusudlejernes Brancheforening VIS MERE

I 2016 til og med 2018 har der været en stigning på 44 procent i antallet af gæster, der har fejret juleaften i feriehuset.

– Vi oplever, at et stigende antal gæster søger i sommerhus i julen og i nytåret. Min vurdering er, at det skyldes en tendens til, at folk søger nærhed, afslappethed og det fællesskab, der ofte opstår, når man er sammen i et sommerhus, siger Per Dam.

Feriehusudlejernes Brancheforening, der er paraplyorganisation for udlejningsbureauerne i Danmark, bekræfter en stigende interesse for udlejning af feriehuse i julen.

– December og i særdeleshed juleferien er så småt ved at blive en A-periode. Dog er den ikke helt på højde med sommerferien og de mest populære uger i foråret og efteråret endnu. Men det kan komme, udtaler vicedirektør Poul Fejer Christiansen fra brancheforeningen.