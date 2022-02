Udvider for 100 millioner: Skal producere 1000 tons sushifisk om året

HANSTHOLM:Inden for ganske kort tid er Sashimi Royal på Molevej klar til at tage første spadestik på en udvidelse, der kommer til at fordoble virksomhedens produktionskapacitet.

Det fortæller administrerende direktør Søren Mattesen:

- Vi er så småt gået i gang med byggeriet, da vi er ved at opføre et rensningsanlæg, der dels skal forbedre den nuværende vandudledning, dels sikre tilstrækkelig kapacitet, når det nye anlæg skal tages i brug.

Der er tale om en investering til godt 100 millioner kroner. Men pengene er givet godt ud, for det nye anlæg kommer til at øge rentabiliteten i produktionen og giver samtidig Sashimi Royal bedre mulighed for at følge med den stigende efterspørgsel.

- Vi fordobler vores kapacitet, så vi går fra at lave 500 tons fisk om året, som vi kan i vores eksisterende anlæg, til at producere 1000 tons om året, forklarer han og tilføjer:

- Det nuværende anlæg fra 2016 er ikke gammelt, men der er sket meget med teknologien siden.

Byggeriet forventes at strække sig over et år, og de første færdige fisk kan forlade det nye anlæg i slutningen af 2023.

Sashimi Royal opdrætter den velsmagende spisefisk Yellowtail Kingfish, der er særligt velegnet til for eksempel sushi.

Mens udvidelsen så småt er på vej, har ledelsen i Sashimi Royal besluttet sig for at tage salget hjem, fortæller Søren Mattesen:

- Det har hele tiden været en del af strategien, at vi ville have salget hos os selv. Vi skal kende kunderne, vi skal kende markedet, og vi skal være der til at høre, hvad de efterspørger, så vi kan tilpasse vores produktion derefter, fastslår direktøren.

Sashimi Royal er ejet 100 pct. af den norske koncern Nordic Aquafarms, der netop har gennemgået en fission, hvor virksomheden er blevet delt op i to.

Ene halvdel har fået navnet Nordic Aquafarms Europe og omfatter Sashimi Royal og klækkeriet Maximus i Gudnæs samt endnu et dambrug i Frederikstad, mens anden halvdel under navnet Nordic Aquafarms Group kommer til at varetage koncernens udviklingsafdeling i Østjylland samt kommende projekter i USA.