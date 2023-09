Stifter sendt ud af livsværket: - Det var bedst at gå hver til sit

Han ansatte 22 medarbejdere på bare et år, alt imens millionordrerne væltede ind.

Han måtte selv kalde dem til samling en onsdag morgen i april og fortælle, at pengekassen pludselig var tom – og firmaet gået konkurs.

Og han kunne skåle i champagne nogle få uger senere, da en ny ejerkreds overtog en stor del af det konkursramte firma og sikrede cirka en tredjedel af medarbejderne deres job – inklusiv direktør Lasse Thomsen.

Den nordjyske iværksætter har med sin virksomhed LT Automation været gennem en voldsom rutsjebanetur, som nu kulminerer i et brud.

Et farvel til den virksomhed, som Lasse Thomsen selv har bygget fra bunden.

Uenighed om den fremtidige strategi betyder, at han nu er helt ude af livsværket.

- Den nye ejerkreds og jeg så forskelligt på hvilken kurs, LT Automation burde forfølge, og derfor var det bedst, at vi gik hver til sit, skriver Lasse Thomsen i et opslag på LinkedIn.

Måtte samle 40 medarbejdere

LT Automation fik i 2022 et gennembrud med et system, der ved hjælp af robotter og software håndterer blodprøver – og dermed sparer personaleressourcer i et ellers presset sundhedsvæsen.

På Aalborg Sygehus har man brugt systemet siden 2015, og nu skulle resten af verden erobres.

LT Automation vandt et udbud på 40 millioner kroner til fire svenske sygehuse. Derefter et udbud i det kommende supersygehus i Aalborg til 12 millioner kroner.

Lasse Thomsen ansatte på livet løs, da det gik vildest for sig. Så ramte nedturen. Foto: Lars Pauli

Imens måtte Lasse Thomsen ansætte i vilden sky for at kunne følge med, og derfor stod i alt 40 medarbejdere samlet på hovedkontoret i Aalborg Øst den dag i april, da meddelelsen faldt.

LT Automation er gået konkurs.

Lasse Thomsen, der havde taget firmabilen på arbejde, måtte lade den stå og tage bussen hjem. Blanket af.

Den nye ejerkreds

Han havde inden for tre måneder selv skudt 10 millioner kroner i virksomheden sammen med de øvrige ejere, teknologidirektør Anders K. Madsen og bestyrelsesmedlem Ole Klitgård Friis.

Nu gik jagten ind på at finde nogen, der ville videreføre firmaet med de store ambitioner.

Og det lykkedes.

Tirsdag den 16. maj blev en stor del af LT Automation solgt videre til en ny ejer i form af Brdr. Colding Ejendomme ApS, der er ejet af brødrene Lars Colding-Kristensen og Peter Colding-Kristensen.

16 medarbejdere kom med videre. Heriblandt Lasse Thomsen.

Det er slut nu.

- Vi måtte desværre konstatere, at vi havde et for divergerende syn på, hvilken strategisk retning, LT Automation skulle forfølge fremadrettet. Derfor fandt begge parter det bedst at gå hver til sit nu, udtaler adm. direktør og partner Søren Andersen, som samtidig takker Lasse Thomsen for ”sin enorme indsats.

- Hans entreprenør-ånd og robotviden er ubestridelig stor, og det har skabt det stærke fundament, som LT Automation skal vokse videre fra.

Svært at skilles

Hvad den nye ejerkreds og Lasse Thomsen specifikt har været uenige om, oplyser parterne ikke. Men Lasse Thomsen lægger ikke skjul på, at det er svært at skilles fra sit livsværk.

- Det har nemlig været min drøm at bygge virksomheder op med vækst og robotteknologi som indhold. Det lykkedes, og jeg startede for 14 år siden på et kontor i Hjallerup, skriver han på LinkedIn.

Det er over 11 år siden, at Lasse Thomsen kvittede sit job hos Migatronic Automation for at blive selvstændig.

Nu skal han finde ud af, hvad næste skridt i karrieren bliver.

- Alting har en ende - heldigvis, for det er begyndelsen på noget nyt, skriver han.